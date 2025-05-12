«حماس» تدعو ترامب لإنهاء الحرب… والأسير السابق يرفض مقابلة نتنياهو

غزة ـ نيويورك – «القدس العربي»: أفرجت حركة “حماس”، أمس الإثنين، عن الجندي الإسرائيلي الأمريكي إيدان ألكسندر من قطاع غزة، بعد اتصالات مع الإدارة الأمريكية ضمن جهود وقف إطلاق النار. وقد أكد الجيش الإسرائيلي تسلمه ألكسندر في ساعات المساء.

وأكدت الحركة جاهزيتها “للشروع فورا في مفاوضات للوصول إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بشكل مستدام، وانسحاب جيش الاحتلال، وإنهاء الحصار، وتبادل الأسرى، وإعادة إعمار قطاع” .

وحثت الحركة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواصلة “جهودها لإنهاء الحرب الوحشية التي يشنها مجرم الحرب بنيامين نتنياهو على الأطفال والنساء والمدنيين العزل في غزة” .

ومن المقرر أن يتوجه اليوم الثلاثاء، وفد إسرائيلي مفاوض إلى العاصمة القطرية الدوحة، لبحث اتفاق بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. وجاء هذا لقرار بعد لقاء جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وستيف ويتكوف والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، تخلله اتصال هاتفي مع ترامب.

وقال رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أمس لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية “تحدثنا مع الإسرائيليين وواشنطن لإيجاد منفذ لإدخال المساعدات إلى غزة”، وفق ما ذكرته شبكة “الجزيرة”.

وقال إن بلاده تسعى لإطلاق سراح بقية الرهائن في غزة ولإعادة الطرفين لمفاوضات بناءة لإنهاء الصراع وإدخال مساعدات.

وذكرت عائلة الأسير السابق ألكسندر أنه سيتوجه إلى الدوحة للقاء ترامب وأمير قطر، فيما أكدت هيئة البث الإسرائيلية تصريحا لألكسندر يقول إنه يرفض لقاء رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو. يأتي هذا فيما حذّرت كل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي، في بيان مشترك صدر صباح أمس، من أن سكان قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة في ظل تصاعد القتال واستمرار إغلاق المعابر الحدودية، ما أدى إلى نقص خطير في المواد الغذائية.

وتواصل عدوان الاحتلال على غزة، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

عباس يرفع الحظر عن «الجزيرة»

رام الله ـ وكالات: أعلن مدير مكتب “الجزيرة” وليد العمري إمس الاثنين أنه سُمح للقناة القطرية بمعاودة العمل في الأراضي الفلسطينية، بعد شهور على منعها من ذلك من قبل السلطة الفلسطينية.

وقال لوكالة فرانس برس “تّم إبلاغنا رسميا من قبل السلطة الفلسطينية بعودة العمل في مكتبنا” اعتبارا من صباح الغد الثلاثاء. وأكد مصدر رسمي فلسطيني لفرانس برس ذلك.

ويأتي هذا القرار بعد أشهر من توقف عمل القناة في الأراضي الفلسطينية في يناير/ كانون الثاني الماضي على خلفية نشرها ما قيل إنها مواد تحريضية.

لابيد: الأمريكيون سئموا من نتنياهو

القدس ـ وكالات: أفاد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أمس الإثنين، أن المسؤولين الأمريكيين “سئموا” من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقال في منشور على منصة “إكس”: “لقد سئم الأمريكيون من نتنياهو”.

وأشار إلى أن عدم التوصل إلى اتفاق لإعادة الأسرى من غزة يمثل “فشلا سياسيا لحكومة نتنياهو”. وعلّق على الإفراج المتوقع عن الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر قائلاً: “يسعدنا أن نرى كل مختطف يعود إلى بيته وعائلته ووالديه، لكن من بقي في الأنفاق هم مواطنون إسرائيليون، ولم يُفرج عنهم لأن الحكومة الإسرائيلية لم تعقد صفقة لإطلاق سراحهم”.