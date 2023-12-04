تجدد المواجهات بين حزب الله وإسرائيل.. وحماس لبنان تعلن تأسيس “طلائع طوفان الاقصى” من اجل المشاركة في تحرير القدس

بيروت- “القدس العربي”: لاتزال السخونة تلف الوضع الميداني في جنوب لبنان في ظل المواجهات الصاروخية المتبادلة بين جيش الاحتلال الاسرائيلي وحزب الله والتي تعنف حيناً وتتراجع حيناً آخر. وتبنى حزب الله سلسلة عمليات نفّذها مجاهدوه يوم الاثنين، معلناً إستهداف تجمع لجنود الإحتلال في حرج شتولا وموقع الراهب بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة. كما أعلن استهداف مواقع البغدادي ورويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع ‏شبعا وإصابتها إصابة مباشرة. وأطلق الحزب صواريخ موجهة نحو تجمع للجنود شرق مسكاف عام، كذلك إستهدف قوة مشاة إسرائيلية في كل من كرم التفاح شرق ثكنة برانيت وحرج حانيتا اضافة إلى مهاجمة ‏مواقع ‏الراهب وجل العلام وبركة ريشا.

في المقابل، واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتداءاتها على القرى والبلدات الحدودية، فنفّذت مسيّرة غارة جوية على منزل خال بصاروخين قرب مجمع موسى عباس في الطرف الشمالي لمدينة بنت جبيل، وافيد عن اصابة مواطنة وابنها بجروح طفيفة جراء تناثر الحجارة. وتزامن ذلك مع قصف مركز بالمدفعية طاول منزلاً قرب حديقة مارون الراس سبق أن استهدف سابقاً.

وطال القصف الاسرائيلي المنطقة الواقعة بين بلدتي العديسة وكفركلا، وسقطت قذيفتان على تلة حمامص في سردا، وقذيقة عند اطراف اللبونة. كذلك، فإن منطقة حامول عند اطراف الناقورة، ومحيط بلدة طيرحرفا والجبين واطراف بليدا طالها القصف الاسرائيلية، وفي مرجعيون أصيب سوري بجروح نتيجة قصف أطراف بلدة الوزاني، بالتزامن مع اطلاق رشقات نارية من موقع الحماري على المنازل في البلدة المذكورة. وأخمدت عناصر الدفاع المدني حريقاً هائلاً في مكان لتجمبع السيارات في بلدة الصوانة قضاء مرجعيون بمساندة مركز تبنين وقبريخا.

وشنّ الطيران الحربي الاسرائيلي غارتين على اطراف عيتا الشعب، كما شن غارة على مزرعة سلامية خراج كفرشوبا اضافة إلى اطراف رامية والقوزح. وحلقت طائرات الاستطلاع في اجواء القطاعين الغربي والأوسط وعلى مستوى منخفض لاسيما فوق الناقورة وعلما الشعب ومروحين والضهيرة وصولاً حتى عيتا الشعب ورميش ويارون عند الحدود الجنوبية.

إصابة 3 جنود

وأعلن جيش الاحتلال عن إطلاق صواريخ من لبنان نحو الجليل الغربي سقطت في مناطق مفتوحة، وقال “إن سلاح الجو هاجم بنية تحتية عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان وهاجم عدداً من المواقع التابعة له”. وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي “تم رصد إطلاق قذائف هاون عدة من لبنان نحو موقع للجيش في منطقة بلدة يفتاح، حيث ردت قوات الجيش باستهداف مصادر النيران”. واضاف “خلال ساعات الليلة الماضية، تم رصد إطلاق قذائف هاون عدة من ​لبنان​ نحو موقع عسكري في منطقة بلدة شتولا، حيث أسفر الهجوم عن إصابة ثلاثة جنود بجروح طفيفة”، مشيراً إلى “أن طائرة حربية أسقطت يوم أمس مسيرة أطلقت من لبنان بإتجاه الجانب الإسرائيلي”.

وكان حذر شديد سيطر على طول الحدود الجنوبية صباح الاثنين بالتزامن مع تحليق كثيف وعلى علو منخفض لطائرة استطلاع إسرائيلية فوق منطقة راشيا والسفوح الغربية لجبل الشيخ، وصولاً إلى دير العشائر على الحدود اللبنانية السورية.

إلى ذلك وفي تطور لافت، أعلنت حركة “حماس”- لبنان عن تأسيس “طلائع طوفان الاقصى” ودعت إلى الانضمام إليها للمشاركة في تحرير القدس والمسجد الاثصى، وجاء في بيان الحركة: “يا أبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان. أيها المجاهدون الأبطال. انطلاقاً من قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ}. وتأكيداً لدور الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة، في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة والمشروعة. واستكمالاً لما حققته عملية “طوفان الأقصى”، وانتصارًا لصمود شعبنا الفلسطيني الصابر ومقاومتنا الباسـلة، وما قدمه شعبنا من صمود وتضحيات. وسعياً نحو مشاركة رجالنا وشبابنا في مشروع مقاومة الاحتلال والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم العلمية والفنية. تعلن حركة المقاومة الإسلامية – حماس في لبنان، تأسيس وإطلاق “طلائع طوفان الأقصى”. واضاف البيان “فيا أبناء شعبنا، أيها الشباب والرجال الأبطال، انضموا إلى طلائع المقاومين، وشاركوا في صناعة مستقبل شعبكم، وفي تحرير القدس والمسجد الأقصى المبارك”.

التمديد لقائد الجيش

وتأتي هذه التطورات فيما وضع قيادة الجيش اللبناني لم يُحسَم بعد لناحية تمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون، وسط توقعات بعودة الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني هذا الأسبوع الى بيروت، لنقل توجهات اللجنة الخماسية التي تفيد أن أمام لبنان خياراً من اثنين: إما الذهاب فوراً للتمديد لقائد الجيش، وإما انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وقد طلب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الاستعجال في عقد جلسة نيابية للتمديد بسبب ضغط المهلة التي تفصل العماد جوزف عون عن التقاعد في 10 كانون الثاني/يناير المقبل، وكتب جعجع على حسابه عبر منصة “إكس”: نحن اليوم في 4 كانون الأول/ديسمبر. ولا زلنا في انتظار الرئيس نبيه بري ليدعوَ إلى جلسة لمجلس النواب كما وعد بغية تجنيب المؤسسة العسكرية أي هزة أو فراغ أو فوضى لا سمح الله”.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التقى سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا في السراي وبحث معها التطورات الراهنة والوضع في جنوب لبنان وغزة وموضوع قيادة الجيش.