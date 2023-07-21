حماس تدعو لتكثيف الرباط في الأقصى لإفشال خطط الاحتلال والتصدي لـ “الحرب الدينية”

غزة – “القدس العربي”:

دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور موسى أبو مرزوق، لتكثيف دعوات الرباط والحشد في المسجد الأقصى لإفشال المخططات الصهيونية الساعية لأداء “طقوس تلمودية” داخله بصورة علنية وجماعية، والتحضير لاقتحامات واسعة في ما يسمى ذكرى “خراب الهيكل”، وتصعيد “الحرب الدينية”.

وأشار أبو مرزوق في تصريح صحافي، إلى خطط الحاخامات المتطرفين بتعمد أداء “طقوس توراتية” أثناء اقتحاماتهم للأقصى بأصوات مرتفعة.

كما تطرق إلى تصاعد عمليات هدم منازل المقدسيين، وقال إن الاحتلال نفذ العشرات من هذه العمليات “الأمر الذي يؤكد نوايا الاحتلال العدوانية بتصعيد الحرب الدينية في مدينة القدس والمسجد الأقصى، وتحريض جماعات الهيكل لتنفيذ انتهاكات بحقّه، خاصة إعلان المستوطنين الوشيك بتنظيم مسيرة أعلام في القدس المحتلة، عشية ما يسمى ذكرى خراب الهيكل”.

وفي السياق، انتقد عضو قيادة حركة حماس في غزة باسم نعيم، الدعم الأمريكي المتواصل لسياسات الاحتلال.

وقال “إن تصويت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، ومن الحزبين، لصالح نفي تهمة الفصل العنصري عن الكيان، رغم كل التقارير الأممية والدولية التي تثبت هذه الصفة وبأدلة قانونية ومادية لا تقبل الشك، يؤكد أن الولايات المتحدة تصرّ على تشكيل غطاء لهذه العصابة التي تحتل أرضنا وتنتهك حقوقنا المشروعة وتدنس مقدساتنا، وخاصة في ظل حكومة اليمين المتطرف الفاشي”.

وأشار إلى استمرار الولايات المتحدة في “تجاوز القانون الدولي، ودعم شريعة الغاب”، مؤكدا أن هذا الأمر “لن يجلب أي استقرار أو أمن، لا في الإقليم أو خارجه”.