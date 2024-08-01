سياسة | عربي | فلسطين

“حماس” تدعو لمسيرات غضب الجمعة للتنديد باغتيال هنية

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
1

غزة: دعت حركة “حماس” المصلين في عموم المساجد، غدا بعد صلاة الجمعة، للخروج في مسيرات غضب وتنديد بجريمة اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.
وقالت الحركة في بيان: “ندعوكم لأداء صلاة الغائب على روح القائد الشهيد إسماعيل هنية، غداً بعد صلاة الجمعة، في كل المساجد، وفاءً له ولرسالته ولدماء الشهداء”.
وأضافت: “ولتنطلق مسيرات الغضب من كل مسجد، تنديدا بجريمة الاغتيال الجبانة، وإدانة لتواصل حرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة، ودفاعاً عن أرضنا وقدسنا والمسجد الأقصى المبارك”.
وصباح الأربعاء، أعلنت “حماس” وإيران اغتيال هنية بغارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
وبدأت في طهران اليوم مراسم تشييع رسمية وشعبية لهنية، قبل نقل جثمانه إلى الدوحة لإقامة صلاة الجنازة ودفنه فيها الجمعة.
وفيما تلتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي الصمت إزاء اغتيال هنية، ألمح رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو إلى مسؤولية تل أبيب عن الهجوم في طهران.

وتوعدت كل من “حماس” وإيران بالرد على اغتيال هنية، فيما تتواصل اتصالات ومساع دولية للتهدئة؛ خشية من توسع الصراع بالمنطقة.
(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 1, 2024 الساعة 5:28 م

    النار بالنار والقتل بالقتل والجروح قصاص يا حماس صبوا الجحيم على قطعان اللصوص الصهاينة النازيين الفاشيين المجرمين الدمويين الذين عاثوا سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🐖🚀

    رد

أخبار ذات صلة

رئيس الأركان الإيراني يتوعد إسرائيل بـ”انتقام دموي”
منذ ساعتين
نيويورك تايمز: هنية قُتل بقنبلة متطورة تم تهريبها منذ شهرين للمبنى الذي يقيم فيه
منذ ساعتين
التشويش الإسرائيلي على الصواريخ يؤثر على حركة الطيران.. وشكوى من لبنان
منذ 7 ساعات
الغارديان: إسرائيل أعلنت الحرب على الشرق الأوسط.. نزاع لن تنتصر فيه
منذ 8 ساعات

اشترك في قائمتنا البريدية