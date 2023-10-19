حماس تدعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في وقف عدوان إسرائيل على غزة

غزة: دعت حركة حماس، اليوم الخميس، المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن إلى القيام بمسؤوليته في وقف “عدوان” إسرائيل على قطاع غزة.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، إن قطاع غزة “يتعرض لجرائم حرب وإبادة جماعية” في ظل مواصلة إسرائيل هجماتها الجوية للأسبوع الثاني على التوالي.

وثمنت حماس امتناع روسيا عن التصويت على قرار مجلس الأمن أمس، مشيرة إلى أن الموقف الروسي “حرص على أن يشمل القرار الأممي دعوة واضحة وصريحة لوقف إطلاق نار شامل وفوري، وكذلك وقف الهجمات العشوائية على المدنيين في غزة”.

واستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية أمس حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي ضد تبني مشروع قرار برازيلي يدعو إلى هدنة إنسانية وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

(د ب أ)