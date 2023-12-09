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حماس تدين إفشال واشنطن مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة

9 - ديسمبر - 2023

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غزة: أدانت حركة حماس، اليوم السبت، إفشال الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الحركة، في بيان: “نعتبر الإدارة الأمريكية شريكة ومتواطئة في قتل أبناء شعبنا عبر دعمها السياسي والعسكري للاحتلال لمواصلة حرب الإبادة على قطاع غزة”.

وأضافت: “نشكر الدول التي صوّتت لصالح مشروع القرار، ونخص بالذكر روسيا والصين والمجموعة العربية وندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جدية وملموسة لوقف مجازر الاحتلال النازي”.

وبلغت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في غزة 17 ألفا و487 شخصا، إضافة إلى أكثر من 46 ألف مصاب بفعل هجمات إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بحسب وزارة الصحة في غزة.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 9, 2023 الساعة 8:28 ص

    لعنة الله على عصابة البيت الأبيض الصهيونية الفاشية العنصرية البغيضة المقيتة المتغطرسة التي تكيل بمكيالين 🇵🇸😫🔥

    رد

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