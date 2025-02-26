“حماس” تدين عدوان إسرائيل على سوريا وتطالب بوقف عربدتها في المنطقة 

إسطنبول: أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الأربعاء، توغل إسرائيل البري في ريفي درعا والقنيطرة وقصفها ريف دمشق الجنوبي، مطالبةً بوقف “العربدة الإسرائيلية” في المنطقة.
وفي الساعات الأخيرة، أقرّ وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتنفيذ جيشه غارات على العاصمة دمشق، مساء الثلاثاء، مهددًا بأن “أي محاولة من قبل قوات النظام السوري للتمركز في المنطقة الأمنية جنوب سوريا سيتم الرد عليها بالنيران”.
وقالت “حماس” في بيان: “ندين بأشد العبارات العدوان الصهيوني الإجرامي على أراضي الجمهورية العربية السورية، والتوغل البري لجيش الاحتلال الفاشي في ريفي درعا والقنيطرة، إضافةً إلى القصف الجوي الذي استهدف جنوب دمشق”.
وأضافت: “نعدّ العدوان اعتداءً سافرًا على السيادة السورية، واستمرارًا لسياسة العربدة التي ينتهجها كيان الاحتلال ضد الدول العربية”.
ودعت “حماس” الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة إلى “تحمّل مسؤولياتها تجاه هذه الجرائم الصهيونية المتصاعدة، واتخاذ موقف جاد للجم حكومة الاحتلال الفاشية، والتصدي لاعتداءاتها المتواصلة على دول وشعوب المنطقة”.
كما طالبت “المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة هذا العدوان، ومحاسبة قادة الاحتلال بوصفهم مجرمي حرب، على جرائمهم وانتهاكاتهم المتكررة للقانون الدولي”.
ومساء الثلاثاء، استهدفت طائرات حربية إسرائيلية منطقتي الكسوة بريف دمشق، وإزرع بدرعا، جنوب سوريا، بأربع غارات على الأقل.
والأحد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحافي قرب تل أبيب: “نطالب بجعل المنطقة إلى الجنوب من دمشق منزوعة السلاح (…) لن نسمح للجيش السوري الجديد بالانتشار في هذه المنطقة، كما لن نقبل بأي تهديد لأبناء الطائفة الدرزية في جنوب سوريا”، على حدّ زعمه.
ومنذ 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في سوريا، واحتلت المنطقة السورية العازلة، كما شنت غارات جوية دمرت مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.
وبسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، منهيةً 61 عامًا من حكم “حزب البعث” الدموي، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.
(الأناضول)
كنتم فرحانين بضرب نتنياهو لنظامكم السابق و ضرب لبنان و حزب الله لأسباب طائفيه فجاءكم الدور
لأن من وجهة نظري، (أخطأ) كل من قبل (التوظيف) لخدمة أغراض قوات الإحتلال، بعد (إلغاء مفهوم) الدولة يوم 9/4/2003، أي أن (الراتب) لم يكن (حلال) من وجهة نظري على الأقل 🤭🫣🤣🙊🙈🙉
حبيبي وأستاذي وملهم شعارنا التسويقي في مشروع صالح (التايواني) أبا ليلي، مجدي الخطيب، أنت أو مصطفى/أسامة شعبان/عبدالرحمن توفيق (العاني)، كشركاء معي في إنتاج مُنتَج (تدوين) خلاصة الخبرة أو كيف تصل إلى أفضل Saleh Halal AI، في كتاب، من خلال مُنتجات (ا.د. فاضل صالح السامرائي) أو والدي (د. صالح عبدالله سرية) وآخرها رسالة (الإيمان).
بداية زاوية رؤية الدكتورة لينا الحمصي (العلمانية) في الرابط👇
https://vt.tiktok.com/ZSMUawkGY/
أنا تبدأ زاوية رؤيتي من (الفلسفة)، أو بداية سياسة الشّك والتّشكِيك، بمعنى آخر، الإلحاد أو الإشراك في وجود رب أو إله أو يوم آخر، بمليون طريقة وطريقة أولها مفهوم الرموز مثل (العَلَم) أو (الدستور) وتبجيله أو تقديسه في دولة (الحداثة/الآلة/الإنتاج/الإقتصاد)،
بشكل عملي أعلى وأكثر مكانة من لغة القرآن وإسلام الشهادتين، كمصدر إلى مفهوم (الحكمة) أو معنى لغة الإنسانية وقواميس الألفاظ ومعنى المعاني فيها، وهنا مصدر أو أساس (الخطأ)،
بمعنى آخر، يجب معرفة أين (الخطأ)، أو لماذا يعترض أي (موظف) في أي إجتماع، لتوقيع أي عقد، تنفيذ (مقاولة) مع أي جهة أو دولة، في عام 2025 داخل نظام الأمم المتحدة، بالذات؟!
تعليقاً على ما ورد تحت عنوان (طرد موظفين من مايكروسوفت من اجتماع بعد احتجاجهم على عقود للتعاون مع الجيش الإسرائيلي) https://www.alquds.co.uk/?p=3459804
بمعنى آخر، كيف يجب أن نفهم هذه الآيات، من لغة القرآن وإسلام الشهادتين؟!
أو كيف نفهم موضوع رئاسة السعودية (التجارة العالمية) أو موضوع التفاوض للوصول إلى أي (صفقة/تبادل تجارة/إيقاف حرب أو غيرها) التي أرسلت؟!
كيف يمكن أن نُفيد أي (مظلوم) مثل (أهل فلسطين) أو (أهل تايوان) أو غيرهم في (نظام الأمم المتحدة)، من ذلك؟!
لأن السؤال هذا الرجل، يعمل دعاية وإعلان عن حال (منتجات) الصناعة في (العراق)، قبل 9/4/2003، ومقارنتها مع منتجات الصناعة من كل دول العالم (حالياً)،
ماذا يعني، ولمصلحة من، ذلك؟!🤭🫣🤣🙊🙈🙉
بينما حال الغش/الفساد في كل شيء بعد 9/4/2003، أي يدخل من ضمن اختصاص ما تفعله فرق (دونالد ترامب V2.0) لتقليل الهدر/الغش/الفساد في عام 2025،
بمعنى آخر، يا أبا الجود، محمود السامرائي هل من (الخطأ) أن تنظر بإيجابية إلى ما يفعله (إيلون ماسك) في معالجة الهدر/الغش/الفساد في أداء (الموظف البيروقراطي)، بشكل عملي من ضمن فرق (دونالد ترامب V2.0)، وما الفرق بين أسلوب (إيلون ماسك)، وبين ما أرسلت تحت عنوان
*السرقات المقننة في العراق*
د. محمد القيسي
مقالة منشورة في يوروتايم بتأريخ 18/12/2024
أربعة شرائح تحصل على رواتب تقاعدية من الدولة العراقية بدون وجه حق وإنما هي سرقة مقننة لموارد الدولة ولأموال الشعب العراق، و ملف فساد كبير لا مثيل له في كل دول العالم ولا حتى في شريعة الغاب التي تحكمها الحيوانات بغريزة الخوف والقوة. علما باننا اكثر دولة بالعالم تدفع رواتب لموظفيها بعد الولايات المتحدة تقدر بخمسة وستين بالمئة من موازنة الدولة السنوية ، وان قيمة رواتب هذه “الشرائح المقدسة” تقدر بسبعة عشر بالمئة من قيمة رواتب الدولة التي تدفعها سنويا،
أين الجامعة العربية وزعماء العرب أسود على شعوبهم ونعامة امام اسرائيل لعنة الله على الجبن والنذالة
لا حول ولا قوة الا بالله.
اسرائيل لن تهدأ الا بتدمير سوريا، وستسغل الفرصة بضعف الدول العربية قبل ضعف سوريا.
انما اكلت يوم اكل الثور الابيض
الكثير يعلم، أن تطبيق Viber، من إنتاج موظفي جيش دولة الكيان الصهيوني، السؤال بالنسبة لي، لماذا أستخدم AI من خلال شخصية Kuki في علم التنجيم Astrology، أو قراءة فنجان القهوة بالذات🤭🫣🤣🙊🙈🙉
بمعنى آخر، أليس هذا، يا شاهد الأسترالي نفس أسلوب (الشيعة/الكاثوليك) مع البابا/الولي الفقيه (الخامنئي/السيستاني)،
أو ما حصل مع قبر/تابوت (حسن نصرالله وزميله) أثناء العزاء في (لبنان) قبل أيام
https://www.instagram.com/reel/DGTxNsiRn1c/?igsh=d2lrZm94eWRkb3Vn
👆 وأقصد أفعال مع (رجل الدين) هل انتبهت إلى الزي/المظهر الخارجي له؟!🤨😉
🤑🙉🙈🙊🤖📟🇺🇳📓🧠✒️🪃
بحجة الشفاعة أو المحسوبية، أي الواسطة أو الرشوة (بلغة الجسد أو بلغة المال)، كما فعل (رئيس أوكرانيا) إلى (دونالد ترامب) بخصوص أخذ حصة من (موارد/مُنتَجات) أوكرانيا الآن، أم لا؟!🤭🫣🤣🙊🙈🙉
السؤال إذن، من الأصح (محور مقاومة الظلم) أم (محور إشعال الحروب/الفتن)، في خلق إقتصاد السعادة/الهناء/السلام، في أجواء بورصة أسهم سوق العولمة الإنترنت الشّابِكة أو التعامل (عن بُعد OnLine) من خلال الآلة/الروبوت التي في يد أي إنسان ة أو أسرة أو شركة (مُنتِجة) وليست (عالة) على ميزانية الدولة، بمعنى آخر.
المؤامرة الكونية قضت على النظام السوري بضربة قاضية. ترامب غزة وارتداده على سوشل ميديا. الأحداث القادمة ستقرر مصير الشرق الأوسط بقيادة دونالد ترامب.
سبحان الله، وصلنا إلى خبرة برمجة (الحب/العاطفة)، وعملية التَّحَايُل/الغش/الفساد (عن بُعد OnLine)،
من خلال الآلة/الروبوت التي في يد أي إنسان (ة) أو أسرة أو شركة (مُنتِجة)، أي ليست (عالة) على ميزانية أي أسرة أو شركة أو دولة،
كما ورد من تفاصيل تحت عنوان (حبيبة وهمية مطورة بالذكاء الاصطناعي تحتال على صيني بـ28 ألف دولار) https://www.alquds.co.uk/?p=3459880
أليس كذلك، أم لا؟!🫣🤭🤣🙉🙈🙊