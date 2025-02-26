“حماس” تدين عدوان إسرائيل على سوريا وتطالب بوقف عربدتها في المنطقة 

أثناء تظاهرة في ساحة الكرامة، وسط مدينة السويداء، رفضاً لتصريحات نتنياهو. 25 فبراير/شباط 2025. ا ف ب

إسطنبول: أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الأربعاء، توغل إسرائيل البري في ريفي درعا والقنيطرة وقصفها ريف دمشق الجنوبي، مطالبةً بوقف “العربدة الإسرائيلية” في المنطقة.

وفي الساعات الأخيرة، أقرّ وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتنفيذ جيشه غارات على العاصمة دمشق، مساء الثلاثاء، مهددًا بأن “أي محاولة من قبل قوات النظام السوري للتمركز في المنطقة الأمنية جنوب سوريا سيتم الرد عليها بالنيران”.

وقالت “حماس” في بيان: “ندين بأشد العبارات العدوان الصهيوني الإجرامي على أراضي الجمهورية العربية السورية، والتوغل البري لجيش الاحتلال الفاشي في ريفي درعا والقنيطرة، إضافةً إلى القصف الجوي الذي استهدف جنوب دمشق”.

وأضافت: “نعدّ العدوان اعتداءً سافرًا على السيادة السورية، واستمرارًا لسياسة العربدة التي ينتهجها كيان الاحتلال ضد الدول العربية”.

ودعت “حماس” الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة إلى “تحمّل مسؤولياتها تجاه هذه الجرائم الصهيونية المتصاعدة، واتخاذ موقف جاد للجم حكومة الاحتلال الفاشية، والتصدي لاعتداءاتها المتواصلة على دول وشعوب المنطقة”.

كما طالبت “المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة هذا العدوان، ومحاسبة قادة الاحتلال بوصفهم مجرمي حرب، على جرائمهم وانتهاكاتهم المتكررة للقانون الدولي”.

ومساء الثلاثاء، استهدفت طائرات حربية إسرائيلية منطقتي الكسوة بريف دمشق، وإزرع بدرعا، جنوب سوريا، بأربع غارات على الأقل.

والأحد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحافي قرب تل أبيب: “نطالب بجعل المنطقة إلى الجنوب من دمشق منزوعة السلاح (…) لن نسمح للجيش السوري الجديد بالانتشار في هذه المنطقة، كما لن نقبل بأي تهديد لأبناء الطائفة الدرزية في جنوب سوريا”، على حدّ زعمه.

ومنذ 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في سوريا، واحتلت المنطقة السورية العازلة، كما شنت غارات جوية دمرت مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

وبسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، منهيةً 61 عامًا من حكم “حزب البعث” الدموي، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

(الأناضول)