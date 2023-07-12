“حماس” تدين منع سلطات الاحتلال خطيب الأقصى من السفر

غزة: أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الأربعاء، اقتحام المخابرات الإسرائيلية لمنزل خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري بالقدس الشرقية، وتسليمه بلاغاً بمنعه من السفر مدة 6 أشهر.

جاء ذلك، على لسان المتحدث باسم الحركة عن مدينة القدس محمد حمادة، في بيان نشره الموقع الرسمي للحركة.

ووصف حمادة خطوة الاحتلال بـ “السلوك الهمجي”، واعتبرها “استهدافا متعمدا للشيخ صبري ولدوره في الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى”.

وعبّر متحدث “حماس” عن تضامن حركته الكامل مع خطيب الأقصى، وقال إن “المحاولات الإسرائيلية لإبعاده عن دوره في الدفاع عن الأقصى لن تنجح”.

كما حذر من “سياسات التحريض والاستهداف المباشر التي يتعرض لها الشيخ عكرمة صبري من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي”.

والثلاثاء، أعلن المكتب القانوني للشيخ عكرمة صبري أن “قوة من مخابرات الاحتلال اقتحمت منزله دون سابق إنذار أو مراعاة الوضع الصحي له، وسلمته بلاغا بمنعه من السفر 6 أشهر”.

وأواخر الشهر الماضي اقتحمت قوة من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، منزل خطيب المسجد الأقصى وسلمته قراراً بمنعه من السفر لمدة شهر قابلة للتمديد.

وتعرض الشيخ صبري خلال السنوات الماضية للعديد من قرارات الاعتقال والتحقيق والإبعاد عن المسجد الأقصى ومنع السفر.

(وكالات)