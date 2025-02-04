حماس ترد على تصريحات ترامب: “لن نسمح بتمرير مخططاته”

غزة: رفضت حركة حماس اليوم (الثلاثاء) تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إن “الفلسطينيين ليس لديهم بديل سوى مغادرة قطاع غزة”، معتبرة إياها “عنصرية” وبمثابة “وصفة لإنتاج الفوضى والتوتر في المنطقة”.

وقال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في بيان: “نرفض بشدة هذه التصريحات التي تعتبر عنصرية، وتعد محاولة مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية والتنكر لحقوقنا الوطنية الثابتة”.

وأضاف الرشق: “شعبنا في غزة، على مدار أكثر من خمسة عشر شهرا من القصف والتدمير، أفشل جميع محاولات التهجير والترحيل، وهو مغروس في أرضه ولن يقبل بأي مخططات تهدف إلى اقتلاعه من جذوره”.

من جهته، قال سامي أبو زهري، القيادي في حركة حماس، في بيان صحافي: “نرفض تصريحات ترامب التي قال فيها ‘لا بديل أمام سكان قطاع غزة إلا مغادرته’، ونعتبرها وصفة لإنتاج الفوضى والتوتر في المنطقة، لأن أهل غزة لن يسمحوا بتمرير هذه المخططات”.

وأضاف أن “المطلوب هو إنهاء الاحتلال والعدوان على شعبنا، لا طرده من أرضه”.

بدوره، أكد الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، على أن الحركة ترفض تماما هذه التصريحات.

وقال قاسم في بيان صحافي: “نرفض تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين في غزة، فهي تعكس غياب المعايير الأخلاقية والإنسانية، وتعد خطوة في إطار محاولات تشريع عمليات التهجير القسري”.

وأضاف قاسم أن “تصريحات ترامب عنصرية، وهي تتجاهل الواقع الفلسطيني المأساوي في غزة”، مشيرا إلى أنه “بدلا من محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه ضد الإنسانية، تتم مكافأته على جرائم الإبادة الجماعية والتهجير”.

وأكد قاسم أن “الهدف الحقيقي للاحتلال من حربه على غزة هو تهجير الفلسطينيين من القطاع، وهو ما لن يحدث”، مشددا على أن “المقاومة الفلسطينية مستمرة حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حريته واستقلاله”.

وفيما يخص عملية إعادة الإعمار، قال قاسم: “يمكن أن تتم عملية إعادة الإعمار مع بقاء أهالي غزة في أراضيهم، ولا يمكن أن تكون عملية الإعمار مطية لتهجيرهم كما يطرح اليمين الإسرائيلي”.

وكان الرئيس الأمريكي أدلى بتصريحات جديدة اليوم الثلاثاء نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، قال فيها إن “الفلسطينيين ليس لديهم بديل سوى مغادرة قطاع غزة”. وأضاف “أود أن أرى الأردن ومصر تستوعبان الفلسطينيين”، في إشارة إلى إمكانية مغادرة سكان قطاع غزة إلى هذه الدول.

وأكد ترامب في تصريحاته أنه “لا يدعم بالضرورة الاستيطان الإسرائيلي في قطاع غزة”.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد أطلق تصريحات مشابهة في فترات سابقة أثارت جدلا واسعا، حيث اعتبر البعض أن هذه التصريحات تأتي في إطار دعم سياسات إسرائيلية توسعية تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وتغيير هوية المنطقة.

(د ب أ)