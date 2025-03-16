حماس ترد على ويتكوف: المطلوب الدخول في استحقاقات المرحلة الثانية للاتفاق 

غزة: أكدت حركة حماس، الأحد، أن الأمر المطلوب هو الدخول في استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، التي تنصل منها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، “وليس وضع اتفاقات جديدة وجانبية”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الحركة حازم قاسم للأناضول، ردا على تصريحات المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي وصف رد حماس على مقترح أمريكي لتمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة بأنه “غير مقبول”.

وقال قاسم: “المطلوب بشكل مباشر الدخول في استحقاقات المرحلة الثانية من الاتفاق، وليس وضع اتفاقات جديدة وجانبية”.

وأضاف: “تطبيق الاتفاق بمراحله المختلفة يضمن الأهداف، أما لغة التهديد فلا تنتج شيئا إيجابيا، بل تعمل على تعقيد الأمور، ولا تخدم تحقيق أهداف الاتفاق”.

وتابع: “المسار السليم لتحقيق أهداف الاتفاق بالهدوء المستدام وإطلاق الأسرى يكمن بالأساس في تطبيق ما تم الاتفاق عليه سابقا والتوقيع عليه من كل الأطراف”.

وأشار قاسم إلى أن “الإدارة الأمريكية طرحت إطارا للاتفاق (الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني 2025) وتحرك الوسطاء، بمن فيهم ويتكوف، لإنجازه، حيث يضمن الاتفاق عملية متسلسلة تشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الأحياء والقتلى وصولا إلى تحقيق الهدوء المستدام”.

(الأناضول)