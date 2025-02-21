حماس ترفض تصريحات الأمين العام المساعد للجامعة العربية حول التنحي عن حكم غزة

غزة- “القدس العربي”:

رفضت حركة حماس التصريحات التي أدلى بها الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، والتي طالب فيها الحركة بالتنحي عن حكم قطاع غزة.

وأبدى الناطق باسم حماس حازم قاسم استغرابه من التصريحات التي رأى فيها المسؤول الكبير في الجامعة العربية، أن تنحي الحركة يمثل مصلحة للشعب الفلسطيني.

وقال قاسم إن حماس أبدت “أقصى درجات المرونة في صياغة مقاربات سياسية وإدارية لإدارة قطاع غزة خلال الحوارات المتعددة، وخاصة مع الأشقاء في مصر، بما في ذلك الموافقة على تشكيل حكومة توافق وطني، وكذلك قبولنا الكامل بالطرح المصري بشأن لجنة الإسناد المجتمعي”.

وأشار إلى أن حماس ستواصل وضع المصلحة العليا للشعب الفلسطيني في صلب جميع قراراتها المتعلقة بالوضع في قطاع غزة بعد الحرب، ضمن إطار التوافق الوطني، وبعيداً عن أي تدخلات من قبل الاحتلال أو الولايات المتحدة.

ودعا جامعة الدول العربية إلى دعم هذا الموقف، “وعدم السماح بتمرير أي مشاريع من شأنها تهديد منظومة الأمن القومي العربي”.

وكان السفير زكي قال خلال مقابلة تلفزيونية ردا على سؤال حول مستقبل غزة بعد الحرب ومن يدير القطاع، قائلا: “إسرائيل تسعى لفرض أحد ثلاثة سيناريوهات لحكم القطاع: أن تحتله إسرائيل، وهو ما يعني استمرار الاحتلال المباشر، أو أن تُفرض عليه إدارة دولية، وهو ما يفتقد إلى الشرعية، أو أن يتم إخلاؤه بالكامل من السكان، وهو ما يُعرف بمشروع التهجير القسري”، مؤكدا أن جميع هذه الطروحات مرفوضة تماما من جانب الشعب الفلسطيني والموقف العربي، لافتا إلى أن الحل الوحيد المقبول هو أن يحكم الفلسطينيون أنفسهم بأنفسهم، مشددا على أن الشعب الفلسطيني هو الجهة الوحيدة التي لها الحق في اختيار قيادته.

وأكد في ذات الوقت أن “خروج حماس من المشهد الإداري، سيكون أحد العوامل الرئيسية في تنفيذ المقترحات العربية”، وحذر من أن إفشال هذه الخطة قد يترك الساحة مفتوحة أمام الحلول الإسرائيلية التي يرفضها الجميع.