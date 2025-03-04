حماس ترفض دعوات إسرائيل وأمريكا لنزع سلاح الحركة

القاهرة: رفض سامي أبو زهري القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الثلاثاء دعوات إسرائيل والولايات المتحدة لنزع سلاح الحركة، قائلا إن الحق في المقاومة غير قابل للتفاوض.
وأضاف أبو زهري في تصريحات “سلاح المقاومة خط أحمر وغير مطروح للنقاش أو التفاوض ولن نقبل مقايضته بإعادة الإعمار ودخول المساعدات”.
(رويترز)
اوامر ترامب و نتنياهو يتم تنفيذها بواسطة القمة العربية من الممكن اتفهم عداء المحتل لنا لكن ماذا عن عداء قادة العرب
حماس وجدت لتبقى ولتكون شوكة في حلوق الاعداء الخارجيين والأعداء الداخليين من المحيط إلى الخليج الذين يدعون خونة خاء واو نون وتاء مربوطة بالكنيست وما اكثرهم.
تصريح جاء متأخرًا وضعيفًا. فقد كان ينبغي صدور هذا الرفض بعبارة أقوى ومنذ أيام وخاصة بالأمس قبل انعفاد القمة ويُعلن فيه صراحة أن المقاومة لن تقبل بحال من الأحوال نزع سلاحها أو مغادرتها القطاع وأن هذا خط أحمر غير مسموح بتجاوزه لكي يُؤخذ في الحسبان في قرارات القمة وإعلانها. أما الآن فآسف للقول إن الوقت متأخر.
لن تركع حماس ورب الناس ولن تسلم سلاحها لعصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر الذي يعربد تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1948 مهما كان الثمن فللحرية الحمراء بكل يد مضرجة يدق، الله يرحم ترابك يا سنوار والضيف و إخوانهم من خيرة أحرار طوفان الأقصى المبارك يا مبارك ✌️🇵🇸😎☝️🔥🐒🚀