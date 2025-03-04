حماس ترفض دعوات إسرائيل وأمريكا لنزع سلاح الحركة

القاهرة: رفض سامي أبو زهري القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الثلاثاء دعوات إسرائيل والولايات المتحدة لنزع سلاح الحركة، قائلا إن الحق في المقاومة غير قابل للتفاوض.

وأضاف أبو زهري في تصريحات “سلاح المقاومة خط أحمر وغير مطروح للنقاش أو التفاوض ولن نقبل مقايضته بإعادة الإعمار ودخول المساعدات”.

(رويترز)