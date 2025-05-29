حماس تدرس مقترح ويتكوف الجديد لوقف إطلاق النار ونتنياهو يعلن قبوله

غزة: ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات الرهائن بقبول إسرائيل اقتراح وقف إطلاق النار الجديد في غزة والذي قدمه مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أعلنت في وقت سابق الخميس أنها استلمت عبر الوسطاء المقترح الجديد المقدم من ويتكوف مضيفة أنها تعكف حاليا على دراسته.

وقالت الحركة في بيان إن قيادتها “استلمت من الوسطاء مقترح (المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف) ويتكوف الجديد”.

وأضافت أنها “تقوم بدراسة هذا المقترح بمسؤولية، وبما يحقق مصالح شعبنا وإغاثته، وتحقيق وقف إطلاق النار الدائم في القطاع”.

ولم تكشف الحركة تفاصيل المقترح، في وقت تشهد فيه جهود الوساطة الدولية حراكا متجددا في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بالقطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، أبدى ويتكوف تفاؤله حيال التوصل الى وقف لاطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، وقال إن لديه “انطباعات جيدة جداً”.

وصرح ويتكوف للصحافيين في حضور الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض “نحن على وشك إرسال ورقة شروط جديدة نأمل تسليمها في وقت لاحق اليوم”.

وأضاف “سيراجعها الرئيس. لدي شعور إيجابي جدا بالتوصل إلى حل طويل الأمد، ووقف مؤقت لإطلاق النار، وحل سلمي طويل الأمد لهذا الصراع”.

(وكالات)