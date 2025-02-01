غزة.. “القسام” تسلم 3 أسرى إسرائيليين للصليب الأحمر بالدفعة الرابعة للصفقة- (صور وفيديوهات)

غزة: سلمت كتائب “عز الدين القسام”، الجناح المسلح لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، السبت، 3 أسرى إسرائيليين للجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، ضمن الدفعة الرابعة من صفقة التبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وغادر “الصليب الأحمر” موقع التسليم في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، بعد تسلمه أسيرين إسرائيليين أحدهما يحمل الجنسية الفرنسية، من كتائب “القسام”.

وعقب استلام الأسيرين، وقّع طاقم “الصليب الأحمر” محضر الاستلام على منصة نصبتها كتائب “القسام” في موقع التسليم.

وجرت عملية التسليم وسط حضور مئات الفلسطينيين وانتشار مكثف لعناصر “القسام”، حيث نصبت الكتائب صورا لقادتها الذين استشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها سلطات الاحتلال في القطاع.

كتائب القسام تسلم أسيرين إسرائيليين في خان يونس إلى الصليب الأحمر ضمن الدفعة الرابعة من صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل#حرب_غزة pic.twitter.com/KT29sWvVM1 — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 1, 2025

وبحسب شهود عيان، فإن كتائب “القسام” أوصلت الأسيرين إلى موقع التسليم في خان يونس عبر مركبة سوداء رباعية الدفع يرجح أنها استولت عليها خلال اقتحامها للمواقع العسكرية الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023، وفق مصادر فلسطينية.

بدوره، قال أفيخاي أدرعي متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: “وفق المعلومات الواردة من الصليب الأحمر تم تسليم عناصره مختطفيْن إسرائيليين وهم في طريقهم إلى قوة من جيش الدفاع والشاباك داخل قطاع غزة”.

كما ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية أن الأسيرين المفرج عنهما من خان يونس، عوفر كالديرون وياردين بيباس وصلا إلى نقطة الاستقبال الأولية بمستوطنة رعيم المحاذية للقطاع.

وفي الدفعة الرابعة من صفقة التبادل، تسلم القسام 3 أسرى إسرائيليين مقابل إفراج إسرائيل عن 183 فلسطينيا، بينهم 18 محكوما بالمؤبد و54 من ذوي الأحكام العالية، و111 من فلسطينيي غزة المعتقلين بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي ميناء مدينة غزة، سلمت كتائب “القسام” الأسير الإسرائيلي الثالث الذي يحمل الجنسية الأمريكية إلى لجنة الصليب الأحمر الدولية في ميناء مدينة غزة، بعد توقيع محضر استلام بين عناصر القسام وطاقم اللجنة.

وسلمت “القسام” هذا الأسير هديتين إحداهما لزوجته التي أفرجت عنها خلال صفقة التبادل التي جرت في الصفقة الأولى بغزة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

مع هدية له وأخرى لزوجته التي أفرج عنها 2023.. كتائب القسام تسلم للصليب الأحمر الأسير الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية كيث سيغال#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/J9fcNcF9bg — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 1, 2025

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الأسير “كيث سيغال” ظهر على منصة حماس وهو يحمل حقيبتي “هدايا” من الحركة له ولزوجته “أفيفا” التي تم الإفراج عنها في إطار الصفقة الأولى في نوفمبر 2023.

وجرت عملية التسليم وسط حضور مئات الفلسطينيين وانتشار مكثف لعناصر القسام الذين حملوا بندقية “الغول” الخاصة بعمليات القنص، والتي كشفت الكتائب عن تطويرها واستخدامها عام 2014.

“حنا رجال محمد ضيف”.. أفراد القسـ ـام يهتفون للشهيد قائد هيئة أركان كتائب القسـ ـام قبيل تسليم الأسير الثالث كيث سيغال ضمن الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل. #الجزيرة_مباشر #فلسطين #غزة pic.twitter.com/YGTTe5m3UO — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 1, 2025

وفي بيان له عقب تسليم الأسير الثالث، قال أفيخاي أدرعي متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي: “وفق المعلومات الواردة من الصليب الأحمر تم تسليم عناصره مختطف إسرائيلي وهم في طريقهم إلى قوة من جيش الدفاع والشاباك داخل قطاع غزة”.

والخميس، تمت الدفعة الثالثة من صفقة التبادل، حيث أطلقت حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” سراح 3 إسرائيليين مقابل إفراج تل أبيب عن 110 أسرى فلسطينيين، بالإضافة لإفراج الفصائل الفلسطينية عن 5 تايلانديين خارج الصفقة.

أما الدفعة الثانية فقد تم الإفراج عنها في 25 يناير الماضي، حيث شهد إطلاق سراح 4 مجندات إسرائيليات من غزة، مقابل إفراج إسرائيل عن مواطن أردني و199 فلسطينيا بسجونها.

فيما جرى تبادل الدفعة الأولى مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، حيث شمل الإفراج عن 3 أسيرات مدنيات إسرائيليات مقابل 90 من الأسرى الفلسطينيين، من النساء والأطفال، وجميعهم من الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.

ووفق مؤسسات حقوقية فلسطينية، تعتقل إسرائيل في سجونها أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم نحو 600 محكومون بالسجن المؤبد.

وفي المرحلة الأولى من الاتفاق، المكون من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، تنص البنود على الإفراج تدريجيا عن 33 إسرائيليا محتجزا في غزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين والعرب يُقدر بين 1700 و2000.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

(الأناضول)