حماس تسلم ردّها على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة وتعلن أنها ستفرج عن أسرى إسرائيليين

لندن- “القدس العربي”:

أعلنت حركة حماس، اليوم السبت، أنها سلمت ردها على مقترح المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، الخاص بوقف إطلاق النار في غزة.

وقالت الحركة في تصريح صحافي، إنه “بعد إجراء جولة مشاورات وطنية، وانطلاقًا من مسؤوليتنا العالية تجاه شعبنا ومعاناته، سلّمت اليوم حركة حماس ردّها على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الأخير إلى الإخوة الوسطاء، بما يحقّق وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا شاملًا من قطاع غزة، وضمان تدفّق المساعدات إلى شعبنا وأهلنا في القطاع”.

وأضافت: “في إطار هذا الاتفاق، سيتمّ إطلاق سراح عشرة من أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة، إضافة إلى تسليم ثمانية عشر جثمانًا، مقابل عدد يُتّفق عليه من الأسرى الفلسطينيين”.