سياسة | عربي | فلسطين

حماس تسلم 8 محتجزين إسرائيليين في اليوم السابع من الهدنة- (فيديو)

30 - نوفمبر - 2023

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“القدس العربي”: سلمت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، ستة إسرائيليين إلى الصليب الأحمر في قطاع غزة، مساء الخميس، وذلك عقب الإفراج عن امرأتين في وقت سابق، ليصل مجموع من أطلق سراحهم في اليوم السابع من الهدنة إلى ثمانية.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية أن قائمة المحتجزين الثمانية، شملت حاملي جنسية مزدوجة من المكسيك والأوروغواي وروسيا، لقاء إفراج إسرائيل عن 30 من الأسرى الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عبر منصة “إكس” إن “المفرج عنهم من الإسرائيليين المحتجزين في غزة اليوم يضمّون 2 قصّر و6 نساء منهم من مزدوجي الجنسية: مكسيكية، روسية، اوروغوانية، تمّ تسليمهم للصليب الأحمر”، مضيفا “تضمّن الفلسطينيون المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية 23 قاصرا و7 نساء”. وأوضح “تمّ احتساب المواطنتين الروسيتين اللتين تم الافراج عنهم يوم امس (الأربعاء) ضمن هذه القائمة”.

تزامنا، أعلنت وزيرة خارجية المكسيك أليسيا بارسينا عبر منصة إكس إطلاق سراح مواطنة من محتجزتين مكسيكيتين في غزة اليوم الخميس.

وشكرت بارسينا في المنشور الحكومة القطرية على “وساطتها التي لا تقدر بثمن”، وقالت إن المكسيك لا تزال تعمل على تحرير المحتجزة الثانية.

وذكرت مصادر أن المحتجزتين الإسرائيليتين اللتين أفرج عنهما في وقت سابق الخميس هما عاميت سوسنا (40 عاما) وميا شيم (21 عاما)، والأخيرة تحمل الجنسية الفرنسية وكانت القسام نشرت لها فيديو ظهرت فيه مصابة.

وعبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن “سعادته البالغة” بالإفراج عن امرأة فرنسية إسرائيلية كانت محتجزة رهينة في غزة، قائلا إن باريس ستواصل العمل من أجل إطلاق سراح من لا يزالون محتجزين لدى حماس.

واحتجزت ميا شيم أثناء مهرجان موسيقي مع العديد من الإسرائيليين الآخرين قبل اقتيادهم إلى غزة.

وقال ماكرون في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس “أشارك عائلتها وكل الشعب الفرنسي هذه الفرحة الغامرة”.

ومددت الهدنة المؤقتة التي كان مقررا لها في البداية أربعة أيام، مرتين متتاليتين، الأولى ليومين والثانية مساء الأربعاء، ومددت يوما إضافيا.

وتسير الهدنة وفق شروط واحدة وهي وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل أسرى بمعدل يومي هو 10 من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة مقابل 30 من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ولا يشمل هذا العدد الأجانب الذين تقرر حماس الإفراج عنهم خارج بنود الاتفاق.

كما تنص الهدنة على تعزيز إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، حيث يعيش 2.3 مليون فلسطيني تضرروا من الحرب.

(وكالات)

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  1. يقول عادل المغربي:
    نوفمبر 30, 2023 الساعة 5:08 م

    لماذا هذا المعتوه المسمى ماكرون حاكم فرنسا لم يعمل من أجل إطلاق سراح من لا يزالون محتجزين لدى الصهانة الإرهابيين الذين يعدون بالآلاف

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  2. يقول ام محمد ابو العوجا:
    نوفمبر 30, 2023 الساعة 6:09 م

    لقد تغير خطاب ماكرون! كان دائما ينعت حركة حماس بكلمة الارهابيه بعد ذكر الاخيره! ما الذي يجري يا ترى؟

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    1. يقول فصل الخطاب:
      نوفمبر 30, 2023 الساعة 7:52 م

      إنه النفاق العنصري البغيض المتغطرس يفرحون لاطلاق سراح بني إسرائيل الذين يحملون جنسيات البلدان الغربية يا عينيا 🇵🇸✌️🔥🕸️🔥🔥🔥🔥🔥

  3. يقول عبدالله:
    نوفمبر 30, 2023 الساعة 7:16 م

    تضحكني كلمة حاملة للجنسية ونحن نعرف أن كل الصهاينة اصلهم من خارج فلسطين

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  4. يقول محي الدين احمد علي رزق:
    نوفمبر 30, 2023 الساعة 8:25 م

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حماس تسلم محتجزتين إسرائيليتين إحداهما تحمل الجنسية الفرنسية.. وماكرون يعلق. هذا الحقير سعيد بفرحة الشعب الفرنسي للفراج عن أسيرة واحدة تحمل الجنسية الفرنسية لم اسمع منه انه حزين على شهدائنا لم اسمع ولا عن جرحانا لم اسمع من حكام الغرب كلمة واحدة تعبر عن حزن ولو مصطنع لم اسمع منهم غير الحقد على امتنا العربية المنكوبة بيهم كل من سائلتهم انتم تحبون الشعب الإسرائيلي لماذا لا تستقبلوهم في بلادكم او في أوروبا ويتم طرد جميع العرب من بلادكم ومن أوروبا ب الكامل ونعود إلى بلادنا العربية وانا اول من يتنازل عن الجنسية الأوروبية وارجع بلدي انا واولادي واحفادي وكان الرد غريب هل بعد تعودك على الحياة في أوروبا تقدر تعيش في دولة لا يوجد به ديمقراطية وحقوق الانسان وحرية الكلمة وانت ساكن في ارقى الاحياء ولا اريد أقول ما فعلته معه رغم وضعه السياسي ولكن سأقول عبارة فيها كل شيء ( تم فشخه على الطريقة العربية وبقوة الشباب وفتح فمه ولم يغلقه حتي تركته ). والشاطر يفهم.

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  5. يقول الكروي داود النرويج:
    نوفمبر 30, 2023 الساعة 10:00 م

    هناك فوضى بالتسليم اليوم !
    على حماس تصحيح ذلك !!
    و لا حول و لا قوة الا بالله

    رد

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