حماس تسلم 8 محتجزين إسرائيليين في اليوم السابع من الهدنة- (فيديو)

“القدس العربي”: سلمت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، ستة إسرائيليين إلى الصليب الأحمر في قطاع غزة، مساء الخميس، وذلك عقب الإفراج عن امرأتين في وقت سابق، ليصل مجموع من أطلق سراحهم في اليوم السابع من الهدنة إلى ثمانية.

مشاهد خاصة للجزيرة لوصول الدفعة السابعة من المحتجزين الإسرائيليين إلى معبر رفح بعد الإفراج عنهم من “كتائب القسام”#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/Fkdy548KMe — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 30, 2023

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية أن قائمة المحتجزين الثمانية، شملت حاملي جنسية مزدوجة من المكسيك والأوروغواي وروسيا، لقاء إفراج إسرائيل عن 30 من الأسرى الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عبر منصة “إكس” إن “المفرج عنهم من الإسرائيليين المحتجزين في غزة اليوم يضمّون 2 قصّر و6 نساء منهم من مزدوجي الجنسية: مكسيكية، روسية، اوروغوانية، تمّ تسليمهم للصليب الأحمر”، مضيفا “تضمّن الفلسطينيون المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية 23 قاصرا و7 نساء”. وأوضح “تمّ احتساب المواطنتين الروسيتين اللتين تم الافراج عنهم يوم امس (الأربعاء) ضمن هذه القائمة”.

المفرج عنهم من الإسرائيليين المحتجزين في غزة اليوم يضمون ٢ قصر و ٦ نساء منهم من مزدوجي الجنسية:

– مكسيكية

– روسية

– اوروغوانية

تم تسليمهم للصليب الاحمر. — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) November 30, 2023

تزامنا، أعلنت وزيرة خارجية المكسيك أليسيا بارسينا عبر منصة إكس إطلاق سراح مواطنة من محتجزتين مكسيكيتين في غزة اليوم الخميس.

وشكرت بارسينا في المنشور الحكومة القطرية على “وساطتها التي لا تقدر بثمن”، وقالت إن المكسيك لا تزال تعمل على تحرير المحتجزة الثانية.

Con enorme alegría informo que Ilana Gritzewsky, una de las dos retenidas en Gaza, fue liberada hoy. A nombre del @GobiernoMX agradecemos profundamente al Gobierno de Qatar por su invaluable mediación. 1/2 — Alicia Bárcena (@aliciabarcena) November 30, 2023

وذكرت مصادر أن المحتجزتين الإسرائيليتين اللتين أفرج عنهما في وقت سابق الخميس هما عاميت سوسنا (40 عاما) وميا شيم (21 عاما)، والأخيرة تحمل الجنسية الفرنسية وكانت القسام نشرت لها فيديو ظهرت فيه مصابة.

#عاجل #فيديو

وسط حضور جماهيري كتائب القسام تبدأ بتسليم محتجزتين شمال غزة pic.twitter.com/MYCFJlQEyX — بلال نزار ريان (@BelalNezar) November 30, 2023

ظهرت بفيديو سابق بثه القسام وهي تتلقى العلاج.. المستوطنة “ميا شيم” من بين الأسرى “الإسرائيليين” الذين بدأت القسام بتسليمهم اليوم. pic.twitter.com/o0uFaXOV8h — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 30, 2023

#كتائب_القسام تفرج عن المحتجزة ميا شيم وقد ظهرت في فيديو نشره القســام وهي مصابة وتطالب نتنياهو بالافراج عنها pic.twitter.com/ygNKO3NVbw — Areej Allou 🔻 (@AreejJama) November 30, 2023

وعبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن “سعادته البالغة” بالإفراج عن امرأة فرنسية إسرائيلية كانت محتجزة رهينة في غزة، قائلا إن باريس ستواصل العمل من أجل إطلاق سراح من لا يزالون محتجزين لدى حماس.

واحتجزت ميا شيم أثناء مهرجان موسيقي مع العديد من الإسرائيليين الآخرين قبل اقتيادهم إلى غزة.

وقال ماكرون في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس “أشارك عائلتها وكل الشعب الفرنسي هذه الفرحة الغامرة”.

Mia Schem est libre. C’est une grande joie que je partage avec sa famille et tous les Français. J’exprime aussi ma solidarité avec tous ceux qui restent otages du Hamas. La France agit avec ses partenaires pour obtenir leur libération dès que possible. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 30, 2023

ومددت الهدنة المؤقتة التي كان مقررا لها في البداية أربعة أيام، مرتين متتاليتين، الأولى ليومين والثانية مساء الأربعاء، ومددت يوما إضافيا.

وتسير الهدنة وفق شروط واحدة وهي وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل أسرى بمعدل يومي هو 10 من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة مقابل 30 من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ولا يشمل هذا العدد الأجانب الذين تقرر حماس الإفراج عنهم خارج بنود الاتفاق.

كما تنص الهدنة على تعزيز إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، حيث يعيش 2.3 مليون فلسطيني تضرروا من الحرب.

(وكالات)