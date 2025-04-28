حماس تشكر الشباب التونسي: قدمتم صورة مشرقة للمقاومة

تونس – “القدس العربي”:

توجه أسامة حمدان عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) بكلمة شكر للشباب التونسي الذي أشاد بدعمه لصمود سكان غزة.

وقال، في كلمة عبر قناة الجزيرة: “أتوجه بالشكر لأهلنا في تونس لوقفتهم إلى جانب أهلنا في غزة وبذلهم كل جهد ممكن في نصرة فلسطين عموما وغزة خصوصا في معركتها ضد الاحتلال الصهيوني في ظل معركة طوفان الأقصى، وأشدد على دور الشباب في هذه المعركة، وأقول لكم إن كل فعل تقومون به له أثره في هذه المعركة، وخاصة في تثبيت إخوانكم وأهلكم في فلسطين الذين يواجهون دعاية صهيونية تحاول التأكيد أنهم يقفون وحدهم في الميدان، ولكن بما تقومون به يطمئنون أنهم لا يقفون وحدهم”.

كما خاطب حمدان من يدعمون إسرائيل بقوله: “هذه الأمة لا يمكن أن تتخلى عن فلسطين، وكل ما يبذله العدو لكسر المقاومة لا يمكن أن يتحقق لأن هناك إرادة في أمتنا، نرى صورة مشرقة لها في تونس، التي تنتصر لغزة وفلسطين وللمقاومة”.

القيادي في حماس أسامة حمدان يتوجه بالشكر إلى شباب تونس على دعمهم #غزة و #فلسطين عموماً pic.twitter.com/NcsKZ576Dy — Wejdene Bouabdallah 🥏 (@tounsiahourra) April 27, 2025

وعلقت جواهر شنّة عضو “تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين” في تونس على رسالة حمدان بالقول: “كان من دواعي فخرنا تلقينا رسالة المقاومة الفلسطينية على لسان القائد المناضل أسامة حمدان، تلك الرسالة التي وجهها إلى الشباب التونسي وعموم الشعب التونسي”.

وأضافت لـ”القدس العربي”: “نقول للأخ حمدان وللمقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني: قلوبنا وأرواحنا معكم في أنفاق الكرامة وخنادق التحرير، نشد على أياديكم القابضة على الزناد، ونرى التحرير قادماً في الأفق الذي ترسمونه بدمائكم الطاهرة. تونس معكم على العهد أيها الأحرار”.

ومنذ عملية طوفان الأقصى، تشهد تونس حراكا شعبيا متواصلا للمطالبة بدعم سكان غزة والتنديد بـ”الموقف العربي المتخاذل”، والدعوة لمقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل، والمطالبة بالإسراع في سن قانون يجرم التطبيع معها.