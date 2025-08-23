حماس تشيد بموجة الاستقالات في هولندا وتصفها بالموقف الشجاع والأخلاقي

غزة: وصفت حركة حماس، السبت، استقالة وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب، وعدد من زملائه في الحكومة بأنه “موقف شجاع وأخلاقي”، بعد فشلهم في إقناع الائتلاف الحاكم بفرض مزيد من العقوبات على إسرائيل التي تواصل حربها على قطاع غزة.

وقالت حماس، في بيان: “نشيد بموقف فيلدكامب، واستقالته مع عدد من الوزراء”.

وأضافت أن “هذا الموقف المبدئي في مواجهة حرب الإبادة والتجويع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، يجسد القيم الإنسانية ويؤكد الالتزام بأسس القانون الدولي، ويوجه رسالة قوية بضرورة التحرك لوقف العدوان ضد المدنيين الأبرياء”.

وأشارت حماس، إلى أن الموقف جاء “في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة تفشّي المجاعة في قطاع غزة”.

واعتبرت ذلك دافعا إضافيا لتحرك المجتمع الدولي “لمقاطعة الاحتلال ومعاقبته والضغط عليه لوقف جرائم الإبادة والتجويع”.

ودعت حماس، حكومات العالم إلى “تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية، ورفض سياسات الاحتلال الفاشي، وفرض عقوبات رادعة عليه، والعمل الفوري لوقف المجازر ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني”.

والجمعة، قدم وزير الخارجية الهولندي استقالته، بعد فشله في إقناع الحكومة المؤقتة بفرض عقوبات إضافية على إسرائيل.

أعقبه موجة استقالات جماعية لبقية وزراء حزب العقد الاجتماعي الجديد، الذي ينتمي إليه فيلدكامب، بحسب ما نقل موقع “نوس” الإخباري الهولندي، نقلا عن مصادر في الحزب.

ويضم حزب العقد الاجتماعي الجديد، 9 أعضاء في الحكومة؛ فإلى جانب فيلدكامب، هناك نائبا لرئيس الوزراء، و3 وزراء آخرين، و4 كُتّاب دولة.

وسبق أن دعا فيلدكامب، في اجتماعات البرلمان الهولندي، إلى فرض مزيد من التدابير والعقوبات على إسرائيل.

إلا أن أحزابا أخرى في الحكومة الائتلافية، مثل حزبي الشعب من أجل الحرية والديمقراطية، وحركة المزارعين والمواطنين، صرحت بأنه لم تُطرح عليها خطوة فيلدكامب بشأن اتخاذ تدابير إضافية ضد إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و622 شهيدا، و157 ألفا و673 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 281 شخصا، بينهم 114 طفلا.

(وكالات)