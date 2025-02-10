حماس: تصريحات ترامب بشأن شراء غزة عبثية وتعكس جهلا 

غزة: أدانت حركة “حماس”، الإثنين، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن “شراء وامتلاك غزة”، واصفة إياها بأنها “تصريحات عبثية”.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق، في بيان: “نستنكر تصريحات ترامب بشأن شراء وامتلاك غزة، وهي تصريحات عبثية”.

وأوضح أن تلك التصريحات “تعكس جهلا عميقا بفلسطين والمنطقة”.

وتابع الرشق قائلا: “غزة ليست عقارا يُباع ويُشترى، وهي جزء لا يتجزأ من أرضنا الفلسطينية المحتلة”.

وأكد أن التعامل مع القضية الفلسطينية بـ”عقلية تاجر العقارات” سيكون مصيره الفشل، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني “سيفشل كل مخططات التهجير والترحيل”.

وختم قائلا: “غزة لأهلها، وهم لن يغادروها إلا إلى مدنهم وقراهم المحتلة عام 1948”.

والأحد، قال ترامب في تصريحات خلال حديثه للصحافيين، على متن الطائرة الرئاسية، إنه ملتزم بشراء قطاع غزة وامتلاكه.

وتابع: “أنا ملتزم بشراء غزة وامتلاكها” مدعيا أنه لم يبق شيء للعودة إليه في غزة، وأنها غير آمنة مطلقا، في إشارة إلى الدمار الذي لحق بها جراء الغارات الإسرائيلية.

وعن ذلك قال: “فكروا في الأمر على أنه مشروع عقاري ضخم، والولايات المتحدة سوف تمتلكه ببطء شديد”.

وأكد ترامب أن غزة منطقة مدمرة كاملا، مضيفا: “سنسويها بالأرض ونصلحها، ولن يكون فيها أحد. لن تكون فيها حماس”.

وأكمل: “سنبنيها من خلال دول غنية أخرى في الشرق الأوسط ستقوم ببناء أماكن جيدة للناس للفلسطينيين للعيش فيها. ربما سيعيشون في وئام وسلام لأول مرة منذ مئات السنين”.

وادعى ترامب أن السماح لفلسطينيي غزة بالعودة سيكون خطأ كبيرا.

وفي 4 فبراير/ شباط، كشف ترامب في مؤتمر صحافي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير كامل سكانه من الفلسطينيين إلى دول أخرى.

ولم يستبعد ترامب إمكانية نشر قوات أمريكية لدعم إعادة إعمار غزة، متوقعا أن تكون للولايات المتحدة “ملكية طويلة الأمد” في القطاع الفلسطيني.

ورحب نتنياهو بخطة ترامب، معتبرا أنها “أول فكرة جديدة منذ سنوات”.

(الأناضول)