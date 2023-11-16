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حماس: تصريحات واشنطن عن استخدامنا المستشفيات “تكرار لرواية كاذبة”

16 - نوفمبر - 2023

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غزة-: قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الجمعة، إن الادعاءات الأمريكية عن استخدامها المستشفيات والمدارس كمواقع عسكرية هو “تكرار لرواية كاذبة مفضوحة” يقدمها الجيش الإسرائيلي.
جاء ذلك في بيان نشرته الحركة في حسابها على تلغرام، علقت فيه على تصريحات أمريكية اتهمتها باستخدام المستشفيات والمدارس كمواقع عسكرية.
وأضافت الحركة أن “ادعاء البنتاغون، استخدام حماس لمستشفى الشفاء لأغراض عسكرية (..) ومن ثم زعم وزارة الخارجية الأمريكية، استخدام حركة حماس للمستشفيات والمدارس كمواقع عسكرية، هو تكرار لرواية كاذبة مفضوحة”.

وأردفت أن “هذه الرواية بينتها مسرحيات المتحدث باسم جيش الاحتلال الركيكة والمثيرة للسخرية، بعد اقتحام مستشفى الرنتيسي والشفاء، وتهديد سلامة المرضى، والأطقم الطبية”.

(الأناضول)

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