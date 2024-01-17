حماس تضع شروطا لإدخال الأدوية إلى الرهائن المحتجزين في قطاع غزة- (تغريدة)

غزة: أعلنت حركة حماس الأربعاء عن شروط لإدخال الأدوية إلى الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، مشيرة إلى رفضها أن تقوم قوات الاحتلال بتفتيش الشاحنات التي ستنقلها.

وأعلن الثلاثاء نجاح وساطة قطرية فرنسية في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس يشمل “إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، لا سيما في المناطق الأكثر تأثراً وتضرراً، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها” الرهائن.

وكشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق اليوم عن شروط جديدة لتسليم الأدوية للرهائن.

وقال عبر حسابه على منصة “إكس”، “وضعنا عدة شروط: مقابل كل علبة دواء (للرهائن) ألف (علبة) لأبناء شعبنا” في قطاع غزة.

ومن ضمن الشروط أيضا، بحسب أبو مرزوق، “توفير الدواء عبر دولة نثق بها” وليس عبر فرنسا.

وأكد أبو مرزوق أن من ضمن الشروط “منع تفتيش شحنات الأدوية من جيش العدو الإسرائيلي”. وتخضع كل شاحنات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة لتفتيش إسرائيلي قبل دخولها في منطقة حدودية بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة.

وأضاف أبو مرزوق أن على “الصليب الأحمر أن يضع الدواء في أربع مستشفيات تغطي جميع مناطق غزة بما فيها أدوية الأسرى”.

الكيان الصهيونى عندة خبرة جيدة في النانو تكنولوجي فالحذر من انهم زرعوا اجهزة تتبع دقيقة في كبسولات الادوية. في امريكا بعض شركات التأمين مع بعض المستشفيات يستخدموا هذه التقنية للتأكد من ان المريض ياخذ الادوية والا يزيدوا التأمين عليه. لكن ثقتنا ان من اعد هذا الإعداد المبهر الذي… — Omar Salim (@SalimOshanfari) January 17, 2024

ولم يعلّق المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي أيلون ليفي خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت على الموضوع، بعد طرح أسئلة عليه عن شروط حماس.

وقال مصدر أمني مصري إن طائرة قطرية محمّلة بالأدوية وصلت الأربعاء إلى مدينة العريش المصرية قرب معبر رفح الحدودي.

وقالت فرنسا إن الأدوية سترسل إلى مستشفى في رفح حيث سيتم تسليمها إلى الصليب الأحمر وتقسيمها على دفعات قبل نقلها إلى الرهائن.

في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أطلقت حماس سراح عشرات الرهائن مقابل أسرى فلسطينيين معتقلين لدى إسرائيل بوساطة قطرية.

واقتادت حماس إبان هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل نحو 250 رهينة إلى قطاع غزة.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن 132 منهم ما زالوا محتجزين في القطاع بينهم 27 يعتقد أنهم قتلوا.

وأدى الهجوم إلى مقتل نحو 1140 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وردّا على الهجوم، تعهدت إسرائيل “القضاء” على حماس وتشنّ منذ ذلك الحين حملة كثيفة من القصف والغارات المدمرة أتبعتها بهجوم بري اعتبارا من 27 تشرين الأول/أكتوبر، ما أدّى الى استشهاد 24448 شخصا غالبيتهم من النساء والفتية والأطفال، بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس.

(وكالات)