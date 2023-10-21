“حماس” تطالب “أونروا” بعدم إخلاء 5 مدارس في غزة من النازحين

غزة: دعت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى عدم إخلاء 5 مدارس للإيواء من النازحين.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، مساء الجمعة: “ندعو إدارة وكالة الأونروا إلى عدم الرضوخ للتهديدات الإسرائيلية التي طالبتها بإخلاء خمسة مدارس تستخدم كمراكز إيواء للنازحين في مدينة غزة”، وفق ما أفادت صحيفة “قدس برس”.

وتابع: “كما ندعوها (الأونروا) إلى مواصلة القيام بواجبها القانوني والأخلاقي برعاية أولئك النازحين في تلك المدارس الذين لا مكان أو مأوى لهم من عدوان الاحتلال”.

كان أمين سر اتحاد الموظفين العرب في “أونروا” محمد شويدح، قد صرح الجمعة لمراسل الأناضول، أن الجيش الإسرائيلي طالب بإخلاء 5 مراكز إيواء للنازحين في قطاع غزة.

وقال شويدح، إن الجيش الإسرائيلي “طالب بإخلاء 5 مراكز إيواء للنازحين تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين دون توضيح سبب ذلك”.

وأضاف أن “4 من المراكز تقع في منطقة تل الهوا جنوب غرب غزة، وواحد في منطقة مجمع أنصار غربي المدينة”.

وأردف أن المراكز “تضم مئات آلاف النازحين من مناطق مدمرة أو مهددة بالقصف في غزة، نزحوا بسبب الحرب الجارية في القطاع”.

وأشار شويدح إلى أن “المسؤولين رفضوا الإخلاء بسبب عدم توفر أي مكان آمن ليتوجه له النازحون”.

وتتعرض مدارس تؤوي آلاف النازحين في مخيمات للاجئين بقطاع غزة للقصف الإسرائيلي، والجمعة، أعلنت “أونروا”، استشهاد اثنين من موظفيها في غزة، ليرتفع عدد الشهداء من الوكالة في القطاع منذ بدء الحرب إلى 16.

(الأناضول)