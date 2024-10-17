“حماس” تطالب إلزام الاحتلال بوقف “الإبادة” وتجدد موقفها “الإيجابي” من التهدئة

مشهد من مشاهد العدوان الإسرائيلي اليومية على غزة (الأناضول)

غزة – “القدس العربي”:

أكدت حركة حماس ان دعوة القمة الخليجية الأوروبية لفتح معابر قطاع غزة، وإدخال المساعدات، ووقف إطلاق النار، تتطلب إلزام الاحتلال بـ “وقف الإبادة” والانصياع للإرادة الدولية، وجددت موقفها الإيجابي من قرار مجلس الأمن ومقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوصل إلى تهدئة.

وقالت الحركة في بيان أصدرته أن البيان الختامي للقمة الخليجية الأوروبية التي انعقدت في بروكسل، لفتح كافة معابر قطاع غزة وإدخال المساعدات، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735، الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة “تتطلب خطوات عملية من الدول المشاركة في القمة لإلزام كيان الاحتلال بالانصياع للإرادة الدولية الداعية لوقف الإبادة في القطاع وتنفيذ القرار، ووقف انتهاك هذه الحكومة الفاشية للقانون الدولي والدولي الإنساني”.

وأشارت الحركة إلى أن الدول الأوروبية، خاصةً تلك التي ما زالت تمد دولة الاحتلال بالسلاح، الذي يستخدم في “حرب الإبادة الوحشية” ضد الشعب الفلسطيني، مطالبة باتخاذ قرار واضح “بوقف جريمة المشاركة في قتل الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة”.

وشددت حركة حماس على ضرورة التحرك لـ “محاسبة قادة الاحتلال المجرمين على جرائمهم ضد الإنسانية، ودعم حق شعبنا الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير”.

وأكدت من جديد على موقفها الإيجابي من قرار مجلس الأمن رقم 2735، ومن قبله مقترحات الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت “إلا أن مجرم الحرب (بنيامين) نتنياهو، وبدعم من الإدارة الأمريكية، ما زال يعطّل تنفيذ القرار، ويواصل عدوانه وجرائمه بحق شعبنا”.

وأشارت إلى أن نتنياهو يسعى لـ “إشعال الإقليم” عبر توسيع العدوان ليشمل لبنان وغيرها من دول المنطقة.