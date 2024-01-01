“حماس” تطالب الصليب الأحمر بتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى

رام الله: طالبت حركة “حماس”، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية الدولية بتوثيق “انتهاكات إسرائيل التعسّفية والممنهجة” ضد الأسرى، لرفعها أمام المحاكم المختصة ومحاسبة المسؤولين عنها.

جاء ذلك وفي بيان لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الاثنين.

وطالبت في بيانها “اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية الدولية بالوقوف عند مسؤولياتهم تجاه ما تتعرض له الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال من انتهاكات وحرمان لأبسط حقوقهن من سوء تغذية وإهمال طبي يتم بشكل تعسّفي وممنهج”.

والسبت، قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن 80 أسيرة فلسطينية في سجن الدامون الإسرائيلي “يتعرضن للتعذيب والتجويع وظروف اعتقال قاسية”.

كما دعت “حماس” المؤسسات الحقوقية إلى “تسليط الضوء على ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين عموماً والأسيرات بشكل خاص”.

وطالبت المؤسسات بـ “توثيق تلك الانتهاكات لرفعها أمام المحاكم المختصة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة”.

وتعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سجونها ما يزيد عن 7800 فلسطيني، بينهم 80 أسيرة، كما تصاعدت عملية الاعتقالات والانتهاكات بحق المعتقلين منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.

(وكالات)