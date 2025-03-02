سياسة | عربي | فلسطين

حماس تطالب بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

2 - مارس - 2025

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القدس: طالبت حماس الأحد بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار مع إسرائيل الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، معتبرة أن مقترحا أمريكيا حول هدنة حتى منتصف نيسان/ أبريل وافق عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي هو “تأكيد واضح أن الاحتلال يتنصل من الاتفاقات التي وقع عليها”.

وقال القيادي في حماس محمود مرداوي في بيان: “الطريق الوحيد لاستقرار المنطقة وعودة الأسرى هو استكمال تنفيذ الاتفاق.. بدءا من تنفيذ المرحلة الثانية والتي تضمن المفاوضات على وقف اطلاق النار الدائم والانسحاب الشامل وإعادة الإعمار ومن ثم إطلاق سراح الأسرى في إطار صفقة متفق عليها.. هذا ما نصرّ عليه ولن نتراجع عنه”.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 2, 2025 الساعة 9:43 ص

    هيهات هيهات هيهات أن يقبل بذلك الفاجر السفاح النتن ياهو هو وزمرته من عصابة سموتريتش وبنغفير، يريدون تركيع الشعب الفلسطيني بقوة السلاح والتجويع، مدعومين بأقذر أسلحة أمريكا اللعينة الخبيثة التي شاركت في إبادة أطفال ونساء غزة طيلة 15 شهرا متواصلة

    رد

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