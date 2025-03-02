حماس تطالب بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

القدس: طالبت حماس الأحد بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار مع إسرائيل الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، معتبرة أن مقترحا أمريكيا حول هدنة حتى منتصف نيسان/ أبريل وافق عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي هو “تأكيد واضح أن الاحتلال يتنصل من الاتفاقات التي وقع عليها”.

وقال القيادي في حماس محمود مرداوي في بيان: “الطريق الوحيد لاستقرار المنطقة وعودة الأسرى هو استكمال تنفيذ الاتفاق.. بدءا من تنفيذ المرحلة الثانية والتي تضمن المفاوضات على وقف اطلاق النار الدائم والانسحاب الشامل وإعادة الإعمار ومن ثم إطلاق سراح الأسرى في إطار صفقة متفق عليها.. هذا ما نصرّ عليه ولن نتراجع عنه”.

(أ ف ب)