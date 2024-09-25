سياسة | عربي | فلسطين

حماس تطالب بمقاضاة بلينكن باعتباره مشاركا فى تجويع شعب غزة

منذ ساعة واحدة

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

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غزة: أدانت حركة حماس الفلسطينية إخفاء وزير الخارجية الأمريكي تجويع سكان غزة ، مشيرة إلى أن ذلك هو تأكيد على تواطؤ الإدارة الأمريكية في جريمة الإبادة ضد الفلسطينيين في غزة.
وطالبت الحركة المؤسسات القضائية الدولية، وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية، بضرورة أخذ هذه التقارير على محمل الجد، واتخاذ المقتضى القانوني ضد بلينكن، باعتباره “مشاركا في التجويع المتعمد والإبادة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة”.
وقال بيان على الموقع الرسمي للحركة اليوم الأربعاء “إن ما كشفه تقرير لموقع /بروبابليكا/ الأمريكي عن تعمد قيام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، و بتواطؤ من رئيسه بايدن، إخفاء حقيقة تجويع الكيان الصهيوني المجرم لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وتعطيله إدخال المساعدات لغزة، أمام الكونجرس خشية أن يؤثر ذلك على توريدات السلاح لجيش الاحتلال، هو تأكيد جديد على تواطؤ هذه الإدارة الأمريكية، وبلينكن وبايدن شخصيا، في جريمة الإبادة ضد شعبنا”.
وتابع البيان “أن هذا السلوك الإجرامي الذي قام به بلينكن، يستدعي من الشرفاء في الكونغرس الأمريكي والهيئات القضائية الأمريكية التحقيق فيما قام به، ما تسبب بمقتل الآلاف من أبناء شعبنا، سواء بالقتل المباشر بالسلاح الأمريكي أو من خلال التواطؤ مع سياسات التجويع والحرمان التي نفذها ومازال ينفذها الكيان الصهيوني المجرم، في انتهاك لأدنى قواعد القانون الدولي الإنساني”.
(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 25, 2024 الساعة 3:54 م

    عصابة بايدن وبلينكن و أوستن وسوليفاك سفاحو العصر وقتلة أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية القذرة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم يا عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة ✌️🇱🇧🇵🇸✌️🚀🐒🚀🚀🐒🔥

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  2. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 25, 2024 الساعة 4:01 م

    عصابة بلينكن و بايدن و أوستن قد تلطخت بدماء أطفال ونساء غزة فلسطين وغزة العزة هذي قرابة السنة وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية القذرة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم يا عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة ✌️🇱🇧🇵🇸✌️🚀🐒🚀🔥

    رد
  3. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    سبتمبر 25, 2024 الساعة 4:02 م

    والدول التي أمدته بالأسلحة والطاقة.

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  4. يقول علي الصحراوي:
    سبتمبر 25, 2024 الساعة 4:07 م

    أهل غزة رجال في زمن قل فيه الرجال

    رد
  5. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 25, 2024 الساعة 4:19 م

    يده ملطخة بدماء أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وهم يرسلون أسلحتهم الفتاكة القذرة لحصد أرواح أطفال ونساء غزة بلا رحمة أو شفقة ✌️🇱🇧🇮🇷🇵🇸✌️🚀🐒🔥

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