قبل دقائق على انتهائها.. قطر تعلن استمرار الهدنة في غزة ليوم إضافي

غزة: أعلنت وزارة الخارجية القطرية، الخميس، توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتمديد الهدنة ليوم إضافي.

وقال الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية: “توصل الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليوم إضافي (اليوم الخميس) بالشروط السابقة نفسها، وهي وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية، وذلك في إطار وساطة دولة قطر المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية”، وفق ما أفادت وكالة الأنباء القطرية “قنا”.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في تصريح لـ”قنا”، “استمرار تكثيف الجهود بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة”.

قطر تعلن عن توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتمديد الهدنة ليوم إضافي الدوحة – ٣٠ نوفمبر 2023 أعلن الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، عن توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليوم إضافي ( اليوم الخميس )… — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) November 30, 2023

وفي هذا السياق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الهدنة المؤقتة في غزة، ستستمر في ضوء جهود الوسطاء لإطلاق سراح المزيد من المحتجزين.

وقالت حركة حماس أيضا، إنها وافقت على تمديد الهدنة مع إسرائيل في غزة ليوم سابع.

وجاء هذا الإعلان قبل دقائق قليلة فقط على انتهاء الهدنة في تمام الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي.

وكانت حماس قالت إن إسرائيل رفضت تسلم سبع محتجزين من النساء والأطفال وجثث ثلاثة آخرين قالت الحركة إنهم قُتلوا بسبب القصف الإسرائيلي للقطاع مقابل تمديد الهدنة المؤقتة لليوم الخميس.

وقالت الحركة في بيان، إن الرفض الإسرائيلي جاء “رغم تأكيدنا عبر الوسطاء أن هذا العدد هو كل ما توصلت له الحركة من المحتجزين من نفس الفئة” المتفق عليها.

وطلبت كتائب القسام من مقاتليها في قطاع غزة الاستعداد لاستئناف المعارك مع الاحتلال الإسرائيلي إذا لم يتم تمديد الهدنة المؤقتة.

وقالت الكتائب في بيان إنها “تطلب من قواتها العاملة البقاء على جاهزية قتالية عالية في الساعات الأخيرة من التهدئة”.

وتابعت أن على المقاتلين “البقاء على ذلك ما لم يصدر بيان رسمي يؤكد تمديد التهدئة”.

(وكالات)