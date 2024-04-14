حماس تعتبر رد إيران على إسرائيل “حقا طبيعيا”

رام الله: اعتبرت حركة “حماس”، الأحد، الرد العسكري الإيراني على إسرائيل “حقا طبيعيا” لطهران بعد استهداف تل أبيب لبعثتها في العاصمة السورية دمشق مطلع أبريل/ نيسان الجاري.

جاء ذلك في بيان للحركة بعد أن أعلنت إيران شن هجوم شامل على إسرائيل بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

وقالت “حماس”: “نعتبر العملية العسكرية التي قامت بها إيران ضد الكيان الصهيوني المحتل (إسرائيل)، حقا طبيعيا وردا مستحقا على جريمة استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق واغتيال عددٍ من قادة الحرس الثوري فيها”.

وأكدت على “الحق الطبيعي للدول ولشعوب المنطقة في الدفاع عن نفسها في مواجهة الاعتداءات الصهيونية”.

ودعت الحركة “الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم وقوى المقاومة في المنطقة لمواصلة إسنادهم لطوفان الأقصى (7 أكتوبر)، ولحق شعبنا الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس”.

ومساء السبت، قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن “الحرس الثوري بدأ عملية جوية بالطائرات المسيرة ضد أهداف في المناطق المحتلة”، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت هجوما بالطائرات المسيرة.

ويأتي الهجوم الإيراني ردا على تعرض القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع أبريل/ نيسان الجاري، لهجوم صاروخي إسرائيلي، أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي.

ولم تعترف إسرائيل رسميا باغتيال زاهدي، لكنها لم تنفِ مسؤوليتها عن الاغتيال أيضا.

(الأناضول)