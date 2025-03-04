حماس تعرب عن تطلعها لدور عربي “فاعل” ينهي المأساة في غزة

غزة: أعربت حركة “حماس”، الثلاثاء، عن تطلعاتها لدور عربي “فاعل” ينهي المأساة الناجمة عن الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، وطالبت القمة العربية الطارئة في العاصمة المصرية القاهرة بـ”الضغط على إسرائيل لفتح المعابر وإدخال ما يحتاجه الفلسطينيون”.

وقالت الحركة في بيان: “في ظل انعقاد القمة العربية الطارئة في القاهرة (قمة فلسطين)؛ نتطلع إلى دور عربي فاعل ينهي المأساة الإنسانية التي صنعها الاحتلال في قطاع غزة، ويُلزم حكومته الفاشية بوقف جرائمها بحق المدنيين العزّل”.

وطالبت حماس الدول المشاركة في القمة العربية بـ”الضغط على إسرائيل لفتح المعابر وإدخال ما يحتاجه الفلسطينيون في القطاع لتعزيز صمودهم على أرضه، وإفشال مخططات الاحتلال لتهجيرهم”.

ستكون هذه ثاني قمة تعقد بشأن القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة خلال أسبوعين، بعد القمة العربية التشاورية التي عقدت بالرياض 21 فبراير/ شباط الماضي

وستكون هذه ثاني قمة تعقد بشأن القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة خلال أسبوعين، بعد القمة العربية التشاورية التي عقدت بالرياض 21 فبراير/ شباط الماضي، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن.

كما ستكون ثالث قمة طارئة بشأن غزة تعقد خلال 16 شهرا من الإبادة الجماعية الإسرائيلية، بعد القمتين العربيتين الإسلاميتين بالرياض في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 و2024.

وفي السياق، اعتبرت حماس إغلاق إسرائيل معابر القطاع لليوم الثالث على التوالي أمام المساعدات الإنسانية والبضائع “إمعانا صهيونيا في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار”.

وقالت عن ذلك: “إغلاق الاحتلال الإرهابي لمعابر قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، ومنعه دخول المساعدات والبضائع، يمثّل إمعانًا صهيونيًا في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار”.

كما عدت ذلك “جريمة حرب موصوفة ترتكب أمام سمع العالم وبصره، عبر استهداف المدنيين الأبرياء بحملات التجويع وتعميق معاناتهم الإنسانية لتحقيق أهداف سياسية”، وفق البيان.

ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى “تحرك عاجل لوقف الانتهاكات الممنهجة وغير المسبوقة للقانون الدولي والإنساني، ومحاسبة قادة الاحتلال باعتبارهم مجرمي حرب”، مطالبة إياهم بـ”فرض إدخال المساعدات ومواد الإغاثة الإنسانية والطبية ومواد الإيواء والإنقاذ إلى غزة”.

وفي السياق، قال متحدث الحركة حازم قاسم في بيان، إن إسرائيل “تصعد من سياسة التجويع ضد أهالي قطاع غزة في تحد واضح لكل المواقف الرافضة لهذه السياسة الإجرامية”.

وطالب بمواقف “واضحة وعملية من القمة العربية تمنع إسرائيل من تطبيق سياسة التجويع الإرهابية وتضع حدا لحصار قطاع غزة”.

(الأناضول)