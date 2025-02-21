حماس تعلن أسماء 6 إسرائيليين ستفرج عنهم السبت.. والاحتلال سيطلق سراح 602 فلسطيني

غزة – “القدس العربي”: أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، الجمعة، أسماء 6 أسرى إسرائيليين تعتزم الإفراج عنهم السبت، ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقال متحدث “القسام” أبو عبيدة، في بيان: “في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم غد السبت عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم: إيليا ميمون اسحق كوهن وعمر شيم توف وعومر فنكرت وتال شوهام وأفيرا منغستو وهشام السيد”.

والأسيران منغستو والسيد، وقعا في قبضة حماس في العام 2014، بعدما دخلا قطاع غزة بعد اجتياز الحدود، ولم تنجح المفاوضات التي عقدت خلال السنوات التي سبقت الحرب على غزة، في إطلاق سراحهم، حيث كانت إسرائيل ترفض دفع ثمن الصفقة، بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من ذوي المحكوميات العالية.

قررت كتائب القسام الإفراج يوم غد السبت عن 6 من الأسرى الصهاينة

قال مكتب إعلام الأسرى التابع لحماس إن إسرائيل ستفرج السبت عن 602 من الأسرى الفلسطينيين منهم 50 محكوما بالمؤبد و60 من الأحكام العالية و445 من أسرى غزة

في المقابل، قال مكتب إعلام الأسرى التابع لحماس إن إسرائيل ستفرج السبت عن 602 من الأسرى الفلسطينيين منهم 50 محكوما بالمؤبد و60 من الأحكام العالية و445 من أسرى غزة جرى اعتقالهم بعد 7 أكتوبر 2023.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن عملية التبادل ستتم دون تغيير، “على الرغم من خرق حماس للاتفاق بشأن تسليم جثامين الأسرى”.

ولا تزال إسرائيل تماطل في بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، التي كان من المفترض أن تبدأ في 3 فبراير/ شباط الجاري، رغم أن المرحلة الأولى تتضمن تسليم 33 أسيرا إسرائيليا، بينهم أحياء وأموات.

وحتى الآن، تسلمت إسرائيل 19 أسيرا حيا و4 جثث، ومن المقرر أن تتسلم السبت 6 أسرى أحياء، إضافة إلى 4 جثامين أخرى الأسبوع المقبل، لتنتهي المرحلة الأولى من الاتفاق.

في المقابل، أفرجت إسرائيل عن 1135 أسيرا فلسطينيا، بينهم عشرات ممن صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد، ومن المتوقع أن تفرج عن 602 آخرين خلال الأسبوعين المقبلين، ليصل إجمالي المفرج عنهم ضمن المرحلة الأولى إلى 1737 أسيرا فلسطينيا.

ورغم إعلان حكومة الاحتلال الموافقة على بدء عملية التفاوض حول المرحلة الثانية، والتي تشمل الإعلان عن وقف الحرب كاملة على قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال من المناطق التي لا تزال تحتلها، وأبرزها “محور فيلادلفيا”، إلا أن هذه المفاوضات لم تنطلق بعد، وهو أمر أكده الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع، والذي أبدى استعداد حركته للانخراط فيها، وقال إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يماطل بشأنها.

حماس تنتظر تنفيذ الاحتلال بنود البرتوكول الإنساني، وجاهزة لكل خيارات إتمام الاتفاق وتنفيذ مراحله

وأشار إلى أن حماس تنتظر تنفيذ الاحتلال بنود البرتوكول الإنساني، وأنها جاهزة لكل خيارات إتمام الاتفاق وتنفيذ مراحله.

هذا وقد واصلت قوات جيش الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال استهداف المناطق الحدودية القريبة من تواجد قواتها، بما في ذلك “محور فيلادلفيا”، الفاصل بين جنوب قطاع غزة والأراضي المصرية.

كما لا تزال تمنع دخول المساعدات الإنسانية والاغاثية بالقدر الذي نصت عليه بنود اتفاق وقف إطلاق النار، حيث نفى رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، دخول المنازل المتنقلة “الكرفانات” المخصصة لإيواء العوائل التي هدمت منازلها، وأكد أن ما دخل منها هو 12 فقط، مخصصة لاستخدام للمؤسسات الدولية، غير مخصصة للإيواء.

(وكالات)