حماس تعلن أنها ستفرج عن رهائن أجانب “خلال الأيام القادمة”- (فيديو)

غزة: أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الثلاثاء أنها ستفرج عن رهائن أجانب “خلال الأيام القادمة”، مؤكدا أن غزة ستصبح “مقبرة” للجيش الإسرائيلي مع دخول الحرب يومها الخامس والعشرين.
وقال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، إن غزة ستصبح “مقبرة للعدو”. وأكد أبو عبيدة “سنفرج عن عدد من الأجانب في الأيام القادمة”.
الخطاب الكامل – الناطق العسكري باسم كتائب القسام “أبو عبيدة” في اليوم الخامس والعشرين من معركة #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/Ok3M7Nx0Kp
— رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) October 31, 2023
(أ ف ب)
يمكن لطوربيد العاصف المحلي الصنع التحرك بسرعة كبيرة تحت الماء قد تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، بسبب المحرك النفاث الذي يحتوي عليه.
ويتميز طوربيد العاصف بأنه لا يعتمد على الظروف المناخية، فهو يستطيع الوصول إلى هدفه في ظل العواصف وارتفاع الموج، كما أنه من الصعب اكتشافه قبل وصوله إلى المركبة المراد تدميرها.
يشار أن طوربيد العاصف هو تطوير لنوع من الأسلحة المشابهة التي تم تطويرها قبل حوالي 4 عقود، ولا تمتلك الكثير من الجيوش أسلحة مضادة له.
– موقع شبابيك –