حماس تعلن أنها ستفرج عن رهائن أجانب “خلال الأيام القادمة”- (فيديو)

غزة: أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الثلاثاء أنها ستفرج عن رهائن أجانب “خلال الأيام القادمة”، مؤكدا أن غزة ستصبح “مقبرة” للجيش الإسرائيلي مع دخول الحرب يومها الخامس والعشرين.

وقال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، إن غزة ستصبح “مقبرة للعدو”. وأكد أبو عبيدة “سنفرج عن عدد من الأجانب في الأيام القادمة”.

الخطاب الكامل – الناطق العسكري باسم كتائب القسام “أبو عبيدة” في اليوم الخامس والعشرين من معركة #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/Ok3M7Nx0Kp — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) October 31, 2023

(أ ف ب)