حماس تعلن إطلاق صاروخ طويل المدى على إيلات

تل أبيب: أطلقت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صاروخا آخر بعيد المدى على جنوبي إسرائيل اليوم السبت.
وأعلنت كتائب القسام أنها أطلقت صاروخا من طراز عياش 250 على مدينة إيلات الساحلية في أقصى جنوب إسرائيل. ويشار إلى أن هذا صاروخ من صنع حماس، وتشير الحركة إلى أن مداه يبلغ 250 كيلومترا.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد هجوم من قطاع غزة بعد دوي إنذار تحسبا لسقوط صاروخ في منطقة أرافا شمال إيلات.
وتم اعتراض المقذوف بمنظومة الدفاع الجوي “حيتس”. وذكر المسعفون أنه وفقا للتقارير الأولية لم يسقط قتلى أو جرحى.
(د ب أ)
هم في ميدان المعارك يسقط لهم عشرات الجنود قتلى وجرحى يقولون: لا خسائر لدينا.والمقاومة في الأنفاق يقولون: قتلنا عشرات من { المخربين }؟؟!! الرّواية الإسرائيليّة؛ لا تمتلك مصدّاقيّة خاصّة في الجانب العسكريّ…وإيراد أرقامها مثل
عدم إيرادها سواء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله على أحرار فلسطين الميامين المباركين الشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا وتحية لحماس وتحية للجهاد وتحية للكتائب تحية للقسام وتحية للسرايا و تحية لجنين وتحية للعرين تحية لبلاطة وتحية لأريحا وعقبة جبر وتحية لنابلس وتحية لحوارة و الله ناصر الفلسطينيين وهازم بني صهيون وعد رب العالمين وكان وعد الله مفعولا اقتربت نهاية دويلة السراب والخراب التي تجثم على أرض فلسطين منذ 1919 بدعم أمريكي وغربي حاقد ظالم سارق لأرض فلسطين 🇵🇸🤕🇵🇸✌️🤕🇵🇸✌️