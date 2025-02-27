«حماس» تعلن إنجاز الدفعة الأخيرة من تبادل المرحلة الأولى 642 فلسطينيا تحرروا وإسرائيل ترفض الانسحاب من «فيلادلفيا»

غزة ـ «القدس العربي»:

مع اقتراب انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، دون التوصل إلى حلول بشأن استكمال دولة الاحتلال متطلبات المرحلة الأولى، والبدء في مفاوضات المرحلة الثانية، يتجه الوسطاء للإبقاء على حالة التهدئة القائمة، لحين التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب كليا على قطاع غزة، دون العودة إلى الحرب مجددا.

وكانت إسرائيل أطلقت أمس على دفعات، سراح 642 فلسطينيا، كانت الدفعة الأخيرة منهم وصلت عصر أمس وضمت 46 أسيراً من النساء والأطفال إلى قطاع غزة، ضمن الدفعة السابعة لصفقة التبادل بينهم أطفال ونساء، عبر معبر كرم أبو سالم.

واعتقل الجيش الإسرائيلي هؤلاء الأسرى بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلال حرب الإبادة التي شنها على القطاع.

وسبق ذلك وصول 456 أسيرا فجرا إلى مستشفى غزة الأوروبي حسب ما أكده مدير التمريض في المستشفى صالح الهمص، فضلًا عن وصول 37 إلى الضفة الغربية المحتلة و5 إلى القدس المحتلة، و97 إلى مصر بعدما أبعدهم الاحتلال إليها، وكان في استقبالهم قادة في المقاومة الفلسطينية من بينهم رئيس مكتب الشهداء والجرحى والأسرى – رئيس حركة «حماس» في الضفة، زاهر جبارين.

وفي ساعة متأخرة من ليل الأربعاء، سلمت «كتائب القسام» -الجناح العسكري لحركة «حماس»، جثامين أربعة إسرائيليين، للصليب الأحمر، كانوا قد وقعوا في قبضة المقاومة يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقالت المقاومة إنهم قتلوا في غارات إسرائيلية استهدفت قطاع غزة خلال الحرب، فيما أطلقت سلطات الاحتلال سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، الذين أخّرت إطلاق سراحهم منذ يوم السبت الماضي، ضمن آخر عملية تبادل للأسرى في المرحلة الأولى، بعد أن تحججت بعدة ذرائع.

وقد جرت عملية تسليم الجثامين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، دون أي مراسم وبعيدا عن وسائل الإعلام، وترافق ذلك مع بدء خروج حافلات تقل أسرى الدفعة السابعة من صفقة التبادل، الذين عرقل الاحتلال تحررهم منذ السبت الماضي، من «سجن عوفر».

وقد اتهم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المقاومة الفلسطينية بقتل ثلاثة من الإسرائيليين الأربعة الذين أعادت حركة حماس جثثهم وزعم أنهم قتلوا عمدا.

اكتمال المرحلة الأولى

وقالت حركة «حماس» في بيان صادر عن مكتب الشهداء والجرحى إنه «مع اكتمال المرحلة الأولى من صفقة طوفان الأحرار بالإفراج عن الدفعة السابعة من أسرانا الأبطال، نؤكد أن هذه الصفقة تمثل إنجازا نوعيا لمقاومتنا الباسلة، التي استطاعت، بفضل الله ثم بصمود شعبنا، أن تفرض إرادتها وتنتزع الحرية للأبطال المحكومين بالمؤبدات ،من بين براثن الاحتلال الغاشم».

وأضافت أن «هذه الصفقة هي امتداد لنهج المقاومة الثابت في تحرير الأسرى، كما كانت صفقة وفاء الأحرار شاهدا على ذلك، حيث انتزعت الحرية لمئات الأسرى، واليوم تأتي «طوفان الأحرار» لتحقق الحرية مجددا لـ 41 أسيرا من محرري «وفاء الأحرار» الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم، في تأكيد جديد على أن المقاومة لا تترك أسراها خلفها، وستظل وفية لوعدها حتى كسر القيد عن جميع الأسرى».

وبموجب اتفاق المرحلة الأولى للتهدئة التي دخلت حيز التنفيذ يوم 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، والتي تمتد لـ 42 يوما، سيكون يوم السبت هو آخر أيام الاتفاق.

وكان من المفترض أن تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية (غير المباشرة)، عبر الوسطاء، بين حركة «حماس» وإسرائيل، في اليوم الـ 16 للمرحلة الأولى، على أن تنجر المفاوضات والاتفاق حول المرحلة الثانية، التي تشمل وقفا كاملا للنار وانتهاء الحرب، والإفراج عن مزيد من دفعات الأسرى، قبل انتهاء المرحلة الأولى.

فيلادلفيا

وتخرق إسرائيل بشكل واضح الاتفاق من خلال رفضها السماح بدخول فاعل للمساعدات، أو انسحابها من محور فيلادلفيا.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، أمس إن لحكومته 4 شروط لانسحاب الجيش من محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر. ومن المفترض أن تبدأ إسرائيل السبت المقبل الانسحاب من المحور في اليوم الأخير من المرحلة الأولى، وتستكمل الانسحاب بما لا يتجاوز اليوم الخمسين للاتفاق بمعنى أن يتم الانسحاب خلال 8 أيام.

لكن كوهين قال لهيئة البث الإسرائيلية ردا على سؤال إن كانت إسرائيل ستنسحب من محور فيلادلفيا يوم السبت: «نحن بحاجة إلى تلخيص الشروط قبل حدوث ذلك».

وأضاف: «لدينا أربعة شروط وهي: إعادة الرهائن، وطرد حماس، ونزع السلاح من غزة، والسيطرة الكاملة» في إشارة الى مطلب إسرائيل بالسيطرة الأمنية الكاملة على غزة.

ويكثف وسطاء التهدئة القطريون والمصريون بمشاركة الأمريكيين، من الاتصالات، بهدف الإبقاء على حالة الهدوء، وعدم العودة مجددا للحرب، وتشير المعلومات إلى أن الوسطاء تلقوا تعهدات أولية بالاستمرار في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وعدم العودة مجددا للحرب في غزة، من خلال إيجاد صيغة تضمن تمديد المرحلة الأولى.

وعلمت «القدس العربي»، أن الوسطاء سيقعدون قريبا لقاءات مع فريقي التفاوض من «حماس» وإسرائيل، لبحث أفق المرحلة المقبلة، بما يشمل عقد صفقات جديدة من تبادل الأسرى، بالشكل الذي جرى تحديد أساسه في المرحلة الأولى.

وفي هذه المرحلة ستشمل عملية تبادل الأسرى، إطلاق المقاومة في غزة جنودا وضباط إسرائيليين، وقعوا في قبضتها يوم السابع من أكتوبر 2023، مقابل أسرى فلسطينيين من المحكومين بالمؤبدات، ومن قيادات الأسرى في السجون.

وأمس قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان إنه «أوعز إلى وفد المفاوضات للمغادرة إلى القاهرة الخميس لاستكمال المحادثات»، دون تقديم مزيد من التفاصيل عن فحواها.

وحضّت «حماس» إسرائيل على بدء المحادثات بشأن المرحلة الثانية التي تأخرت رغم اقتراب نهاية المرحلة الأولى من التهدئة السبت.

ويُتوقع وصول مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الأحد القادم إلى المنطقة، في حال سارت الأمور بشكل إيجابي، بخصوص تفاهمات التهدئة، بعد أن أجّل زيارته التي كانت مقررة الأربعاء الماضي.

وكانت تقارير عبرية كشفت سابقا، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يريد تمديد المرحلة الأولى من التهدئة، مع دخول شهر رمضان، دون أن يذهب إلى المرحلة الثانية منها، والتي تشمل وقفا كاملا للحرب، لتجنب اسقاط حكومته، بعد تهديد الوزير المتطرف بتسلئيل سموترتش، بالانسحاب من الائتلاف، في حال جرى التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب كليا.

ونقلت «القناة 12» العبرية عن وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قوله إن المرحلة الأولى انتهت، وقد استعادت إسرائيل 25 أسيرا من الأحياء، وإن أفضل طريقة لاستعادة جميع الإسرائيليين الأسرى، بأن «تدرك حماس أن الجيش مستعد للعودة إلى الحرب». وفي إسرائيل، أصدر منتدى عائلات الأسرى الموجودين في غزة، بيانا جاء فيه «لا زال هناك 59 مختطفا في الأسر بدون موعد للإفراج عنهم، ونطالب حكومة إسرائيل العمل بشكل فوري لضمان عودتهم حتى اليوم الخمسين للاتفاق».

انتشال 17 شهيدا وإصابة 19 بجراح في غزة

غزة ـ «القدس العربي»:

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن عدد شهداء الحرب الإسرائيلية على القطاع، ارتفع بعد انتشال جثامين شهداء جدد من تحت الأنقاض.

وأضافت إن حصيلة العدوان على غزة ارتفعت إلى 48,365 شهيد و111,780 إصابة منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر للعام 2023، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت عن استقبال مستشفيات قطاع غزة 17 شهيدا تم انتشال جثثهم ، و19 إصابة، خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وجاء ذلك في الوقت الذي واصلت فيه قوات الاحتلال هجماتها على قطاع غزة، رغم استمرار سريان قرار وقف إطلاق النار.

وذكرت مصادر محلية أن مدفعية الاحتلال أطلقت ثلاث قذائف، كما أطلقت طائرات مسيرة من نوع «كواد كابتر» النار على المواطنين في مخيم الشابورة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وجاء ذلك في الوقت الذي أطلقت فيه قوات الاحتلال الموجودة في «محور فيلادلفيا» النار صوب عدة مناطق في مدينة رفح، كما قامت آليات الاحتلال على حدود غزة، بإطلاق الرصاص صوب مناطق متفرقة تقع إلى الشرق من مدينة خان يونس.

جدير ذكره أن اثنين من المواطنين استشهدا مساء الأربعاء جراء انفجار لغم من مخلفات قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.