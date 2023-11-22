سياسة | عربي | فلسطين

“حماس” تعلن استشهاد أحد قادتها بقصف إسرائيلي في جنوب لبنان

22 - نوفمبر - 2023

المشهد على الحدود الجنوبية اللبنانية- ا ف ب

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بيروت: أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، اليوم الأربعاء، مقتل أحد قادتها بعد استهدافه بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان.

وقالت “كتائب القسام”، في بيان صحفي،  إنها “تزف إلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية القائد القسامي المجاهد خليل حامد خراز (أبو خالد) من مخيم الرشيدية، الذي اغتالته يد الغدر الصهيوني في الجنوب اللبناني أمس الثلاثاء “.

وأضافت أن “الشهيد القائد خليل خراز عمل في دعم وإسناد المقاومة في الداخل والخارج، وكانت له بصمته الجهادية في الميدان، وكان شهيدنا شجاعاً مقداماً،  حاضراً في كافة ميادين الجهاد على مدى عدة عقود”.

وكان ثمانية أشخاص قتلوا، أمس، من بينهم فريق عمل صحفي تابع لقناة “الميادين” في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان .

( د ب أ )

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