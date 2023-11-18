حماس تعلن استشهاد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر

غزة: أعلنت حركة حماس، اليوم السبت، استشهاد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر بعد إصابته جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة.

وقالت حماس، في منشور أورده “المركز الفلسطيني للإعلام” اليوم، إنها “تنعى القائد الوطني والرمز الكبير الشهيد الدكتور أحمد بحر (أبو أكرم) رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة والذي ارتقى شهيداً إلى الله تعالى بعد إصابته جراء القصف الصهيوني المتواصل على غزة”.

وأوضحت الحركة أن “جريمة قصف وتدمير مبنى المجلس التشريعي في قطاع غزة، تتطلب تحركا عاجلا وفاعلا، لإدانتها وتجريمها والضغط لوقف عدوان الاحتلال”.

وفي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، نشر جنود إسرائيليون من وحدة “غولاني” صورة لهم من داخل مقر المجلس التشريعي (البرلمان) في غزة، وهم يصطفون على منصة المجلس ويرفعون العلم الإسرائيلي بعد إزالة العلم الفلسطيني.

وأعاد مسؤولون إسرائيليون، بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، نشر الصورة، ليتم تفجير المبنى بعد يومين، وفق شريط فيديو نشره جنود إسرائيليون.

حماس تنعى رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر الذي استشهد في غارات الاحتلال على مدينة غزة بعد رحلة من التضحيات والبذل في ميادين العمل المختلفة pic.twitter.com/ba6bgVJ1jv — إذاعة الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) November 18, 2023

(وكالات)