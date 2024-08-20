حماس تعلن استشهاد عدد من مرافقي هنية وعاملين في مكتبه بقصف إسرائيلي

غزة: أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” الثلاثاء، استشهاد عدد من مرافقي رئيس مكتبها السياسي الراحل إسماعيل هنية والعاملين في مكتبه بقصف إسرائيلي استهدف مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وقالت الحركة في بيان إنها “تنعى كوكبة من مرافقي الشهيد المجاهد إسماعيل هنية والعاملين في مكتبه، الذين استشهدوا في المجزرة والقصف الصهيوني الغادر في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة”، دون تفاصيل إضافية حول أعدادهم أو أسمائهم.

وأضافت أن “هذه الجريمة تظهر حجم الحقد الذي يحمله الاحتلال على كل من ارتبط من قريب أو بعيد بالشهيد القائد إسماعيل هنية، وهو ما يعد استمرارا لجرائم سابقة ارتكبت في هذا السياق، ليس بدءاً باغتيال أبنائه وأحفاده، وقصف بيوت أقاربه على رؤوس ساكنيها، وليس انتهاء بجريمة اغتياله في طهران”.

وشددت “حماس” على أن “هذه الجرائم لن تكسر بأي حال من الأحوال إرادة المقاومة”.

ومساء الاثنين، استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة مواطنين في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة.

وقال متحدث الدفاع المدني محمود بصل في بيان على تلغرام: “6 شهداء نتيجة قصف إسرائيلي على مجموعة مواطنين في مخيم الشاطئ غرب غزة”.

وفي 31 يوليو/ تموز الماضي أعلنت حركة حماس اغتيال إسرائيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، وسبق ذلك استشهاد عدد من أبنائه وأحفاده بعدة غارات إسرائيلية استهدفتهم في مدينة غزة خلال الحرب المتواصلة على القطاع منذ 11 شهرا.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(الأناضول)