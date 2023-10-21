“حماس” تعلن استشهاد عضو رابع في مكتبها السياسي في هجمات إسرائيل على غزة

غزة: أعلنت حركة “حماس”، اليوم السبت، عن استشهاد عضو رابع في مكتبها السياسي في هجمات إسرائيل على غزة المتواصلة منذ 15 يوما.

وقالت حماس في بيان، إن عضو مكتبها السياسي في غزة أسامة المزيني استشهد “إثر قصف إسرائيلي غادر على قطاع غزة في إطار حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال”.

وذكرت الحركة أن المزيني “كرس حياته في خدمة فلسطين وشعبها الأبي، وتنقل كذلك بين عدة مناصب أكاديمية وحركية إضافة لتعرضه للاعتقال في سجون الاحتلال لعدة سنوات”.

وكان عضوا المكتب السياسي لحماس زكريا أبو معمر وجواد أبو شمالة استُشهدا في غارة إسرائيلية على غزة في العاشر من الشهر الجاري.

وعقب ذلك بأيام استهدفت إسرائيل العضو في المكتب السياسي لحماس جميلة الشنطي في غارة إسرائيلية مماثلة على منزلها في غزة واُعلن عن استشهادها.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ظهر اليوم، عن استشهاد 4385 فلسطينيا في هجمات إسرائيل المستمرة على قطاع غزة للأسبوع الثالث.

وذكرت الوزارة أن 248 فلسطينيا استشهدوا وأصيب أكثر من 400 آخرين بجروح مختلفة بفعل هجمات إسرائيل خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت أن إجمالي شهداء الهجمات الإسرائيلية منذ السابع من الشهر الجاري بلغ 4385 منهم 1756 طفلا و967 سيدة إضافة إلى 13561 جريحا.

وبحسب الوزارة فإن الجيش الإسرائيلي “ارتكب 550 مجزرة بحق العوائل في قطاع غزة راح ضحيتها 3353 من أفرادها ولازال عدد كبير منهم تحت الأنقاض”.

(د ب أ)