سياسة | عربي | فلسطين

“حماس” تعلن استهداف قاعدتين للجيش الإسرائيلي بمسيرتين

منذ 22 دقيقة

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غزة: أعلنت حركة “حماس” الفلسطينية، الاثنين، استهدافها قاعدتي “حتسريم” و”تسيلم” للجيش الإسرائيلي بمسيرتين انتحاريتين من طراز “زواري”.

وقالت الحركة في بيان، إن “كتائب القسام أطلقت طائرتي زواري انتحاريتين استهدفت إحداهما السرب 107 (فرسان الذيل البرتقالي) التابع للقوات الجوية الإسرائيلية في قاعدة حتسريم، فيما استهدفت الأخرى مقر قيادة فرقة سيناء في جيش الاحتلال بقاعدة تسيلم العسكرية”.

ولم يشر بيان “حماس” إلى نتائج هذين الهجومين، وما إذا تسببا بوقوع إصابات.

من جهتها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن منظومة “القبة الحديدية” اعترضت “على الأقل طائرة صغيرة دون طيار أطلقت من غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية”، دون أن تحدد المكان.

ويعود اسم المُسيرة “زواري” إلى مهندس الطيران التونسي محمد الزواري، الذي تتهم “حماس” جهاز “الموساد” الإسرائيلي بالتعاون مع جهات أخرى (لم تحددها) بالمسؤولية عن اغتياله في 15 ديسمبر/ كانون الثاني 2016.

(الأناضول)

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