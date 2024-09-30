إسرائيل تغتال قائد “حماس” في لبنان وعائلته بغارة على منزلهم

بيروت: أعلنت حركة “حماس”، الإثنين، اغتيال إسرائيل لقائدها في لبنان فتح شريف، بغارة جوية استهدفت منزله في مخيم “البص” جنوب البلاد.

وقالت الحركة في بيان، إنها “تنعى الشهيد فتح شريف أبو الأمين، قائد حماس في لبنان وعضو قيادة الحركة في الخارج شهيداً على طريق القدس، وفي ظلال ملحمة طوفان الأقصى”.

وأضافت أن “شريف ترجّل فجر هذا اليوم بعد عملية اغتيال إرهابية وإجرامية، طالته هو وزوجته المجاهدة أمية إبراهيم عبد الحميد، ونجله أمين وابنته وفاء، إثر غارة جويّة إسرائيلية استهدفتهم جميعا بمنزلهم في مخيّم البص بالجنوب اللبناني”.

يُعز عليي هذا الخبر كثيراً

يا اهل المقاومة. الشرفاء

ننعي لكم القائد الحبيب الاخ الروح الشهيد

"أمين فتح شريف"

شهيداً على طريق القدس

الله يرحمك ويتقبلك يا قائدنا ومديرنا 😭💔 pic.twitter.com/B2lRnMIrAM — سَــمَــ𓂆ـرْ 🔻 (@Samarr_96) September 30, 2024

وتابعت: ” لقد مضى القائد أبو الأمين شهيداً، في معركة طوفان الأقصى المباركة على طريق قادة حركتنا وشعبنا الشهداء، بعد مسيرة حافلة بالعمل خدمة لشعبنا الفلسطيني ونضاله المشروع وقضيته العادلة”.

وفجر الإثنين، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن الطائرات الإسرائيلية استهدفت للمرة الأولى مخيم البص قرب مدينة صور جنوب البلاد.

ومنذ بداية حرب إسرائيل على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الثاني والمواجهات مع “حزب الله” في الثامن من الشهر نفسه، اغتال الجيش الإسرائيلي عدداً من مسؤولي وعناصر “حماس” وجناحها العسكري “كتائب القسام” في لبنان.

هذا الرجل البطل فتح الشريف الذي ارتقى فجر اليوم برفقة زوجته وابنه وابنته بغارة للاحتلال ع منزلهم ف مخيم البص جنوب لبنان..

ع ما اظن اننا عشنا أكبر خدعة وانا اولكم أن حسن نصر الله ورفااقه كانوا ع اتفااق مع هذا الكيان القذر ويجب الاعتذار ع الظن السىءpic.twitter.com/yv5EgG28hl — بسمـة حـــور (@hour4400) September 30, 2024

وأبرز هذه العمليات كانت اغتيال نائب رئيس الحركة صالح العاروري بغارة نفذتها طائرة مسيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت في 2 يناير/ كانون الثاني الماضي.

(رويترز)