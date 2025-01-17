حماس تعلن حل العقبات أمام وقف إطلاق النار.. وإسرائيل تبدأ المصادقة على الاتفاق- (تدوينة)

لندن- “القدس العربي” ووكالات: اجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي، مساء الجمعة، للتصويت على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد بضع ساعات من موافقة الحكومة الأمنية على الاتفاق.

وأكد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء عومير دوستري بدء الاجتماع رغم بدء عطلة السبت.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت حركة حماس حل العقبات التي ظهرت فيما يتعلق ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت الحركة في بيان إنه “بمساعٍ كريمة من الوسطاء، تم فجر اليوم حل العقبات التي نشأت بسبب عدم التزام الاحتلال في بنود اتفاق وقف إطلاق النار”. مشيرة إلى أنها سعت “إلى صفقة تبادل وطنية من كافة فصائل وأبناء شعبنا”.

وأكدت في البيان “أن قوائم أسرانا المفرج عنهم في المرحلة الأولى في صفقة التبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار ستنشر عبر مكتب الأسرى وفق مراحل وإجراءات التبادل”.

من جهته، صدّق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت”، الجمعة، على اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: “بعد دراسة كافة الجوانب السياسية والأمنية والإنسانية؛ وبناء على إدراك أن الصفقة المقترحة تدعم تحقيق أهداف الحرب، أوصت اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (المجلس السياسي الأمني) الحكومة بالموافقة على المخطط المقترح”.

Following an evaluation of all diplomatic, security and humanitarian aspects, and while understanding that the proposed deal supports the achievement of the objectives of the war, the Security Cabinet has recommended that the Government approve the proposed framework. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) January 17, 2025

وفي وقت سابق اليوم، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن من المتوقع أن يبدأ كما هو مقرر في الأصل يوم الأحد.

قوائم أسرانا المفرج عنهم في المرحلة الأولى في صفقة التبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار ستنشر عبر مكتب الأسرى وفق مراحل وإجراءات التبادل

يأتي ذلك بعد ساعات من غموض اكتنف توقيت الموافقة النهائية لمجلس الوزراء الأمني على الاتفاق.

وذكر المكتب في بيان: “في انتظار موافقة مجلس الوزراء الأمني والحكومة، ودخول الاتفاق حيز التنفيذ، سيتم إطلاق سراح الرهائن وفقا للإطار المخطط له والذي من المتوقع أن يكون يوم الأحد”.

وبدأت الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، عملية المصادقة على الاتفاق. وقالت صحيفة “إسرائيل اليوم” إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” بدأ اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقرار الاتفاق.

ويضم الكابينت 11 عضوا من المرجح أن يصوّت 2 منهم ضد الاتفاق، هما وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير.

وفي وقت سابق الجمعة، قال مكتب رئيس الوزراء في بيان، إن “نتنياهو أُبلغ من فريق التفاوض أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة لإطلاق سراح الرهائن”.

وأضاف: “أمر رئيس الوزراء بعقد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني الكابينت في وقت لاحق اليوم، وسيتم عقد اجتماع للحكومة في وقت لاحق من أجل الموافقة على الصفقة”.

وبحسب البيان ذاته “أعرب نتنياهو عن تقديره لفريق التفاوض وكل من ساعد (في العملية)”.

وفي بيان ثانٍ، قال مكتب نتنياهو: “مع مراعاة موافقة مجلس الوزراء الأمني والحكومة ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ، يمكن أن يتم إطلاق سراح الرهائن وفقا للخطة، والتي بموجبها يتم إطلاق سراح الرهائن يوم الأحد”.

ولم يتضح إذا ما كان اجتماع الحكومة الموسّعة سينعقد اليوم أم سيؤجل إلى مساء السبت.

ووسط تقديرات عن إمكانية تأجيل الاجتماع إلى مساء السبت، طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين بعقد الاجتماع اليوم وعدم تأجيله.

وقالت في منشور على منصة إكس: “نناشد رئيس الوزراء، مطالبين بعقد اجتماع عاجل للحكومة: لا يمكنكم الانتظار لفترة أطول، الأمر يتعلق بحماية الأرواح”.

وأضافت: “كل دقيقة يقضيها الرهائن في الأسر تشكل خطراً على حياتهم، لا يمكن تحمل الانتظار لفترة أطول، لا مبرر لتأجيل اجتماع الحكومة بعد السبت”.

مكتب نتنياهو: يمكن أن يتم إطلاق سراح الرهائن وفقا للخطة، والتي بموجبها يتم إطلاق سراحهم يوم الأحد

وطالبت عائلات الأسرى نتنياهو “بعقد اجتماع للحكومة اليوم”، وخاطبته بالقول: “لا تدع الاعتبارات الأخرى تؤخر اتخاذ الإجراءات الحيوية لاستعادة أحبائنا”.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة قالت إن تبادل الأسرى سيبدأ بعد عصر يوم الأحد.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية قائمة أسماء الأسرى الإسرائيليين الـ33 الذين ستشملهم المرحلة الأولى من الاتفاق.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، “المختطفون الذين سيطلق سراحهم: ليري ألباج، أليجارت يتسحاق، أرييف كارينا، بن-عامي أهاد، بيباس أريئيل، بيباس ياردين، بيباس كيفير، بيباس-سيلفرمان شيري، برجر أجَم، جونين رومي، جلبوع دانييلا، ديماري إميلي، ديكل-حن شجاي، هورن يائير، فينكرات عومر، تروبينوف ألكسندر، يهود أربل، يهلومي أوهاد، كوهين إيليا، ليفي أور، ليفي نعمة، ليبشيتس عوديد، موزس جد موشيه، منجستو أبراهام (أبرا)، منصور شلومو، سيجال كيث شموئيل، عيدان تساحي، كالديرون عوفر، شوهام تال، شتاينبرخر دورون، وشم-طوف”.

وفور المصادقة على الاتفاق، تنشر وزارة العدل الإسرائيلية قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين ستشملهم عملية التبادل لإفساح المجال أمام الإسرائيليين للاعتراض أمام المحكمة العليا.

وعادة ترفض المحكمة العليا الإسرائيلية الاعتراضات التي تقدم ضد أسماء تشملها عمليات تبادل أسرى.

وبالتزامن مع إطلاق أسرى إسرائيليين، من المقرر أن تطلق تل أبيب سراح مئات الأسرى الفلسطينيين بمن فيهم محكومين بالسجن المؤبد.