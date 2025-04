حماس تعلن حل العقبات أمام وقف إطلاق النار.. وإسرائيل تبدأ المصادقة على الاتفاق- (تدوينة)

لندن- “القدس العربي” ووكالات: اجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي، مساء الجمعة، للتصويت على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد بضع ساعات من موافقة الحكومة الأمنية على الاتفاق.

وأكد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء عومير دوستري بدء الاجتماع رغم بدء عطلة السبت.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت حركة حماس حل العقبات التي ظهرت فيما يتعلق ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت الحركة في بيان إنه “بمساعٍ كريمة من الوسطاء، تم فجر اليوم حل العقبات التي نشأت بسبب عدم التزام الاحتلال في بنود اتفاق وقف إطلاق النار”. مشيرة إلى أنها سعت “إلى صفقة تبادل وطنية من كافة فصائل وأبناء شعبنا”.

وأكدت في البيان “أن قوائم أسرانا المفرج عنهم في المرحلة الأولى في صفقة التبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار ستنشر عبر مكتب الأسرى وفق مراحل وإجراءات التبادل”.

من جهته، صدّق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت”، الجمعة، على اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: “بعد دراسة كافة الجوانب السياسية والأمنية والإنسانية؛ وبناء على إدراك أن الصفقة المقترحة تدعم تحقيق أهداف الحرب، أوصت اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (المجلس السياسي الأمني) الحكومة بالموافقة على المخطط المقترح”.

Following an evaluation of all diplomatic, security and humanitarian aspects, and while understanding that the proposed deal supports the achievement of the objectives of the war, the Security Cabinet has recommended that the Government approve the proposed framework.

