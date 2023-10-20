حماس تعلن قصف القدس واستهداف دبابة للجيش الإسرائيلي قرب غزة- (فيديوهات)

غزة: واصلت كتائب “القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، اليوم الجمعة، هجماتها الصاروخية على إسرائيل بعد أسبوعين من أعنف جولة قتال في قطاع غزة.

وتبنت القسام في بلاغات عسكرية لها “قصف” كل من القدس وأسدود وسديروت بقذائف صاروخية “ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين” في قطاع غزة.

وأعلنت الكتائب عن قصف تحشدات لقوات إسرائيلية بقذائف الهاون وتجمع للجنود في “كفار عزة” بقذائف الهاون.

ونشرت مقطع فيديو يوثق إسقاط قذيفة مضادة للدروع على دبابة “ميركافا 4” للجيش الإسرائيلي قالت القسام إنه تم شرق خان يونس جنوب قطاع غزة مساء أمس.

🚨🚨 درون قسامية تسقط قذيفة مضادة للدروع على دبابة ميركافا 4 شرق خانيونس يوم امس.#غزة pic.twitter.com/84VTYoLFST — الحرب العالمية الثالثة (@WWIIIAR) October 20, 2023

كما نشرت كتائب القسام مشاهد لحوامات قالت إنها استخدمتها في استهداف آليات عسكرية للجيش الإسرائيلي، في إطار هجومها الذي أطلقته في السابع من الشهر الجاري تحت اسم “طوفان الأقصى”.

كتائب القسام تعرض مشاهد للحوامات التي استخدمتها في استهداف الآليات الصهيونية خلال معركة #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/MerX14TtHs — Adnan Alhussein (@Adnan_Alhusen) October 20, 2023

يشار إلى أن إسرائيل ردت على عملية طوفان الأقصى بغارات جوية مكثفة وبقطع المياه والوقود والكهرباء عن قطاع غزة مما تسبب في أزمة إنسانية خانقة في القطاع.

وتستعد إسرائيل لشن هجوم بري على قطاع غزة.

(د ب أ)