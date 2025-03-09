حماس تعلن موافقتها على تشكيل لجنة مستقلة لإدارة غزة

القاهرة: أعلنت حركة حماس، اليوم الأحد، موافقتها على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي من شخصيات وطنية مستقلة لإدارة قطاع غزة، إلى حين استكمال ترتيب البيت الفلسطيني وإجراء الانتخابات العامة على المستويات الوطنية والرئاسية والتشريعية.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وفد من قيادة الحركة، برئاسة محمد درويش، رئيس المجلس القيادي لحماس، مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد، في القاهرة، حيث ناقش الجانبان عدة قضايا، من بينها تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وأعرب وفد حماس في بيان عقب اللقاء، عن تقديره للجهود المصرية، خصوصا في مواجهة مخططات تهجير الفلسطينيين، كما رحب بمخرجات القمة العربية، لا سيما خطة إعادة إعمار قطاع غزة، مجددا التأكيد على “الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني”.
وشدد الوفد على أهمية الالتزام بجميع بنود الاتفاق، داعيا إلى بدء مفاوضات المرحلة الثانية فورا، وفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون قيود.
(د ب أ)
وافقت حماس على تشكيل لجنة مستقله لإدارة غزه ؟؟
بالمقابل تعمل حكومة العدو مع إدارة ترامب على تشكيل صندوق لتمويل تهجير أهالي غزه ، وعلى الاتصال بدول. عديده عن. إمكانية الموافقه علىاستقبال. المهاجرين. من. القطاع ؟ وهذا. يؤكد ان ترامب لم يتخل عن خطته للتهجير ؟ يا ترى أيهما. يسبق. الآخر؟لننتظر ؟
تحية لحماس تحية للجهاد تحية للكتائب تحية للقسام وتحية للسرايا و تحية لألوية الناصر صلاح الدين والمجاهدين وأبو علي مصطفى والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والشهيد عمر القاسم والعرين وجنين و بلاطة و نابلس و اريحا وعقبة جبر وحوارة و طولكرم وطوباس ونور الشمس والخليل وكل أسود فلسطين الذين سيقهرون عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر الذي يعربد تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸😎👍🔥🐒🚀
قرار حكيم من أحرار حماس يا ناس لقطع الطريق على مراوغات عصابة تل أبيب ومن يدعمها من عصابة البيت الأسود الصهيوني اليهودي يا دودي الذي لايزال يرسل أسلحته القذرة بهدف إبادة وتهجير الفلسطينيين من أرضهم وأرض أجدادهم منذ 1948 وهم يحاولون اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بلا جدوى يا فدوى ✌️🇵🇸😎☝️🔥🐒🚀