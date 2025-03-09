حماس تعلن موافقتها على تشكيل لجنة مستقلة لإدارة غزة

القاهرة: أعلنت حركة حماس، اليوم الأحد، موافقتها على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي من شخصيات وطنية مستقلة لإدارة قطاع غزة، إلى حين استكمال ترتيب البيت الفلسطيني وإجراء الانتخابات العامة على المستويات الوطنية والرئاسية والتشريعية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وفد من قيادة الحركة، برئاسة محمد درويش، رئيس المجلس القيادي لحماس، مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد، في القاهرة، حيث ناقش الجانبان عدة قضايا، من بينها تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأعرب وفد حماس في بيان عقب اللقاء، عن تقديره للجهود المصرية، خصوصا في مواجهة مخططات تهجير الفلسطينيين، كما رحب بمخرجات القمة العربية، لا سيما خطة إعادة إعمار قطاع غزة، مجددا التأكيد على “الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني”.

وشدد الوفد على أهمية الالتزام بجميع بنود الاتفاق، داعيا إلى بدء مفاوضات المرحلة الثانية فورا، وفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون قيود.

(د ب أ)