حماس: تعليق “الأغذية العالمي” عمله يضاعف المعاناة شمال غزة

غزة: حذرت حركة حماس، الأربعاء، من أن تعليق برنامج الغذاء العالمي تسليم المساعدات رغم قلتها لمناطق شمالي قطاع غزة “تطور خطير سيضاعف المعاناة الإنسانية” للفلسطينيين بمدينة غزة ومحافظة الشمال.

وقالت الحركة، في بيان، إن “تعليق برنامج الغذاء العالمي لتسليم المساعدات الغذائية لشمال غزة رغم قلتها هو تطور خطير سيضاعف من المعاناة الإنسانية لأبناء شعبنا الفلسطيني في محافظتي غزة والشمال في ظل الحصار الخانق لجيش الاحتلال الصهيوني المجرم”.

وأضافت أن هذا التعليق “تسليم بالواقع الذي يفرضه العدو النازي على أبناء شعبنا الهادف إلى تجويعه وإبادته”.

ودعت الحركة برنامج الغذاء العالمي وكافة الوكالات الأممية بما فيها “أونروا”، إلى “الضغط على الاحتلال عبر الإعلان عن العودة للعمل في شمالي القطاع طبقاً لتكليفاتهم الدولية بإغاثة شعبنا من خطر المجاعة الآخذة بازدياد بشكل خطير”.

كما طالبت حماس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بـ”التحرك العاجل والفاعل لكسر الحصار وإغاثة شعبنا الفلسطيني من خطر المجاعة والإبادة”.

(الأناضول)