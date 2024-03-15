مقترح حماس لإنهاء الحرب في غزة يشمل الإفراج عن جميع المحتجزين من الجانبين

دبي/غزة: عرضت حماس على الوسطاء تصورا لوقف إطلاق النار في غزة يتضمن مرحلة أولى تشمل “الإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن والمرضى من الإسرائيليين مقابل الإفراج عن عدد يتراوح بين 700 إلى ألف أسير فلسطيني”، وفقا للمقترح الذي اطلعت عليه رويترز.

ويشمل ذلك العدد 100 أسير فلسطيني يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة في السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح “المجندات النساء”.

ووفقا للمقترح، قالت حماس إنها ستوافق على موعد لوقف دائم لإطلاق النار بعد أول تبادل للأسرى.

وذكرت حماس في المقترح أن الموعد النهائي للانسحاب الإسرائيلي من غزة سيتفق عليه بعد المرحلة الأولى.

وأضافت أنه سيتم إطلاق سراح جميع المحتجزين من الجانبين في المرحلة الثانية من الخطة.

وقال مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لوكالة فرانس برس، إن المقترح يقوم على مرحلتين ويفضي في النهاية إلى وقف دائم لإطلاق النار في الحرب مع إسرائيل.

وتتضمن المرحلة الأولى بشكل خاص، بحسب المصدر، هدنة لستة أسابيع والإفراج عن 42 محتجزا إسرائيليا من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، لقاء إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين. ويجب أن تفضي المرحلة الثانية إلى الانسحاب الكامل من قطاع غزة والإفراج عن جميع المحتجزين لدى الحركة مقابل عدد متفق عليه من السجناء الفلسطينيين.

ووصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رد حماس على مفاوضات وقف إطلاق النار الذي قدمته لبلاده عبر قطر بأنه يتضمن “مطالب غير واقعية”.

وقال المكتب في بيان: “تواصل حماس التمسك بمطالب غير واقعية”.

وسيتم تقديم تحديث حول الأمر إلى مجلس الحرب الإسرائيلي، بحسب ما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي اجتماعا ظهر اليوم الجمعة ليناقش رد حماس.

وأعلنت حركة “حماس” مساء الخميس، أنها سلمت الوسطاء في مصر وقطر تصورا شاملا لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت “حماس” في بيان “في سياق متابعة حركة حماس للمفاوضات عبر الإخوة الوسطاء في مصر وقطر، لوقف العدوان على شعبنا في غزة وتقديم الإغاثة والمساعدات له، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، فقد قدمت الحركة اليوم (الخميس) للإخوة الوسطاء تصورا شاملا يرتكز على هذه المبادئ والأسس التي تعتبرها ضرورية للاتفاق”.

(وكالات)