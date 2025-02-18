حماس تقرر تسليم 4 من جثامين أسرى الاحتلال بعد غد الخميس- (فيديو)

غزة: أكد رئيس الوفد المفاوض في حركة حماس خليل الحية أن حركته ستفرج السبت المقبل عن 6 أسرى إسرائيليين “أحياء” وعن 4 جثث لأسرى الاحتلال الخميس المقبل، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال الحية إن “قررت الحركة وفصائل المقاومة الإفراج يوم السبت المقبل عمّن تبقّى من أسرى الاحتلال الأحياء المتفق على إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى، وعددهم 6 أسرى” مشيرا أن إسرائيل ستفرج عن دفعة جديدة من المعتقلين الفلسطينيين مقابلهم وفق المعايير المتفق عليه.

وأضاف الحية وهو رئيس حماس في قطاع غزة، في كلمة متلفزة “قررنا تسليم 4 جثامين يوم الخميس على أن يفرج العدو يوم السبت عمن يقابلهم من أسرى حسب الاتفاق” مضيفا أن حماس تعمل مع الوسطاء في قطر ومصر “لإلزام الاحتلال بما تم الاتفاق عليه في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار”.

وشدد على أن حماس “أثبتت جديتها بتنفيذ الاتفاق بكل مسؤولية، فيما يقابل الاحتلال وحكومة بنيامين نتانياهو هذه الجدية بالتلكؤ ومحاولات التهرب من تنفيذ الاتفاق، خاصة في الشق الإنساني”.

وأكد أن حماس تعمل مع الوسطاء “في ما يتعلق بإدخال مواد الإغاثة والإيواء، والمعدات الثقيلة والوقود، والسفر عبر معبر (رفح الحدودي بين غزة ومصر) ذهابا وإيابا، والسماح بالصيد في البحر للتخفيف من معاناة شعبنا وتثبيته في أرضه”.

خليل الحية: قررنا تسليم 6 من أسرى الاحتلال يوم السبت المقبل، وحماس أثبتت مع المقاومة جديتها في تنفيذ الاتفاق بكل مسؤولية، والاحتلال وحكومة #نتنياهو يقابلان هذه الجدية بالتلكؤ ومحاولات التهرب#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/LurD31wO9l — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 18, 2025

وفي وقت سابق، أفادت مصادر إسرائيلية وفلسطينية بأن “جهودا” تبذل من أجل أن يتم الإفراج هذا الأسبوع عن عدد من الأسرى.

وأبلغ مصدر رسمي بحكومة الاحتلال بأن نتنياهو يبذل جهودا ملحوظة” لكي يتمّ هذا الأسبوع الإفراج عن ست أسرى أحياء يفترض أن يتم إطلاقهم خلال المرحلة الأولى من الهدنة، على أن يضاف إليهم أربع أسرى غير أحياء.

من جهته، أفاد مصدر فلسطيني مطّلع بأنه “تمّ تقديم اقتراح من الوسطاء خلال الأيام الماضية، وتم التوافق بشأنه لتسليم عدد من جثث الأسرى الإسرائيليين، وزيادة عدد أسرى الدفعة السابعة” الأحياء المقرر الإفراج عنهم السبت.

(وكالات )