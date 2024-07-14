سياسة | عربي | فلسطين

“حماس” تقول إنها لم تنسحب من محادثات وقف إطلاق النار بعد أحدث هجمات إسرائيل

14 - يوليو - 2024

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القاهرة: قال قيادي كبير في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، اليوم الأحد، إن الحركة لم تنسحب من محادثات وقف إطلاق النار بعد الهجمات الإسرائيلية القاتلة، أمس، في قطاع غزة.

وأضاف عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة “حماس”، في بيان، أن ما ورد في بعض وسائل الإعلام “عن قرار لدى حركة حماس بوقف المفاوضات، رداً على مجزرة المواصي غرب خان يونس، لا أساس له من الصحة”.

واتهم الرشق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمحاولة عرقلة جهود الوسطاء العرب والولايات المتحدة الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال إن التصعيد في الهجمات من جانب نتنياهو والحكومة الإسرائيلية يهدف إلى إحباط الجهود الرامية لإنهاء الصراع.

وجاء في البيان: “هذا التصعيد النازي ضد شعبنا من قبل نتنياهو وحكومته النازية، أحد أهدافه قطع الطريق على التوصل لاتفاق يوقف العدوان على شعبنا، وهو ما أصبح واضحاً لدى الجميع”.

وكان مصدران أمنيان مصريان مطلعان على محادثات وقف إطلاق النار في الدوحة والقاهرة قالا، أمس السبت، إن المفاوضات توقفت بعد ثلاثة أيام من المحادثات المكثفة.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 14, 2024 الساعة 12:48 م

    ولكنها مفاوضات عبثية من عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة التي عاثت سفكا بدماء أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية القذرة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم يا عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة وتعسا لعرب المفاوضات مع عصابة بنغفير وسموتريتش ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🔥

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