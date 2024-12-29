“حماس” تكذّب رواية إسرائيل حول اغتيال هنية في طهران

غزة- “القدس العربي”: نفت حركة “حماس” جملةً ما وصفتها بـ “الأكاذيب” التي بثها الاحتلال الإسرائيلي، بخصوص عملية اغتيال رئيس مكتبها السياسي الأسبق إسماعيل هنية.

وأكدت الحركة، في بيان صحفي، عدم صحة ادعاء الاحتلال، بعدما نشر تفاصيل عن عملية اغتيال هنية، إذ قال إنها تمت بواسطة قنبلة مزروعة في غرفته داخل مقر الضيافة الإيراني الرسمي، حيث تواجد في العاصمة الإيرانية طهران، خلال زيارته الرسمية للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان.

وقالت الحركة إن التحقيقات التي قامت بها عبر اللجنة المشتركة بين أجهزة الأمن الخاصة بها وأجهزة الأمن الإيرانية، خلصت إلى أن “عملية الاغتيال تمت بواسطة صاروخ موجّه يزن 7 كيلو ونصف من المتفجرات، استهدف مباشرة الهاتف المحمول الخاص بالشهيد رحمه الله”.

وأشارت إلى أن ما قاله الاحتلال وبثَّه “مجرد محاولة يائسة لإبعاد الأنظار عن الجريمة المركبة، التي تمت بانتهاك سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصاروخ استهدف أحد المقار الرسمية فيها”.

وجاء تصريح “حماس” بعد أن كشف تحقيق لـ”القناة 12″ الإسرائيلية عن معلومات جديدة عن اغتيال إسرائيل لهنية، وذكر أنها تمّت باستخدام “قنبلة دقيقة” يتم التحكم فيها عن بعد، وضعت داخل غرفته، بهدف تصفيته، خلال مراسم تسلّم الرئيس الإيراني الجديد مهامّه.

وحسب القناة العبرية، التي زعمت الاستناد إلى معلومات استخباراتية سُمح بنشرها، أن هنية رُصد وهو يرتاد موقع إقامته في طهران مرات عدة ويبقى في الغرفة نفسها، وأن العملية كادت أن تُلغى بعد تعطّل المكيف الخاص بالغرفة، قبل أن يتم إصلاحه، وذكرت أن عملية اغتيال هنية “كانت من الأخطر والأكثر حساسية في تاريخ المخابرات”.