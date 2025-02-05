حماس تكشف هوية منفذ عملية “تياسير” في الضفة وتدعو لمواصلة “المقاومة”- (تدوينة)

رام الله: أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” الأربعاء هوية منفذ عملية حاجز “تياسير” العسكري الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية والتي أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة ثمانية آخرين.

وقالت حماس، في بيان صحافي أوردته وكالة شهاب للأنباء على منصة “إكس”: “نزف لجماهير شعبنا وأمتنا الشهيد المجاهد محمد دراغمة من طوباس، منفذ عملية تياسير النوعية، التي وقعت صباح أمس”.

وأضافت أن “استمرار عمليات المقاومة يؤكد قدرة شعبنا على التصدي للاحتلال، كما يؤكد فشل كل محاولات إخماد المقاومة وتكبيل يدها في الضفة الغربية”.

وأشارت إلى “أن تصاعد جرائم الاحتلال واقتحاماته المستمرة لمدن ومخيمات الضفة، وتواصل اعتداءات ميليشيات المستوطنين، سيكون ثمنه مزيدا من ضربات المقاومة، التي لن تتوقف حتى زوال الاحتلال”.

ودعت الفلسطينيين بالضفة إلى “مواصلة المواجهة والتصدي للاحتلال والتشبث بخيار المقاومة حتى نيل الحرية واستعادة حقوقنا المشروعة”.

#متابعة_شهاب | ⭕️ حركة المقاومة الإسلامية “حماس”: نزف لجماهير شعبنا وأمتنا الشهيد المجاهد محمد دراغمة من طوباس، منفذ عملية تياسير النوعية، التي وقعت صباح أمس وأسفرت عن مقتل جنديين وإصابة ثمانية آخرين. نؤكد أن استمرار عمليات المقاومة يؤكد قدرة شعبنا على التصدي للاحتلال، كما… pic.twitter.com/EyMLgnCLTH — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 5, 2025

ومساء الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل اثنين من جنوده، أحدهما ضابط، وإصابة 8 آخرين، بينهم 2 بجروح خطيرة، بعملية إطلاق نار جرت صباحا عند موقع عسكري له يقع بالقرب من حاجز تياسير في منطقة الأغوار الشمالية.

وجاء هذا الهجوم في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على شمال الضفة المتواصل منذ أكثر من أسبوعين، والذي طال محافظات جنين وطوباس وطولكرم.

(وكالات)