حماس: تم التوافق بشأن حل تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

غزة: أعلنت حركة “حماس”، الثلاثاء، اختتام وفد منها زيارة للقاهرة جرى خلالها التوصل لاتفاق لحل مشكلة تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان يجب إطلاقهم السبت الماضي.
وقالت الحركة في بيان: “اختتم وفد قيادة حركة حماس برئاسة د. خليل الحية زيارته إلى القاهرة حيث التقى مع المسؤولين المصريين، وجرى التباحث في مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى واستشراف مفاوضات المرحلة الثانية منه”.
وأضافت أن الوفد “أكد على موقفها الواضح بضرورة الالتزام التام والدقيق ببنوده ومراحله كافة”.
ولفتت إلى أنه “جرى التوافق أيضا على اتفاق لحل مشكلة تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان يجب إطلاقهم في الدفعة الأخيرة على أن يتم إطلاق سراحهم بشكل متزامن مع جثامين الأسرى الإسرائيليين المتفق على تسليمهم خلال المرحلة الأولى، بالإضافة إلى ما يقابلهم من النساء والأطفال الفلسطينيين”.
من جانبه، قال مسؤول إسرائيلي، مساء الثلاثاء، إنه تم التوصل إلى تفاهمات مع حركة حماس لحل أزمة تأخير إفراج تل أبيب عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المفترض إطلاق سراحهم.
ونقلت القناة 13 العبرية الخاصة عن المسؤول الإسرائيلي دون تسميته قوله: “لقد نجحت الوساطة المصرية (…) تم التوصل إلى تفاهمات لحل أزمة تأخير الإفراج عن السجناء الفلسطينيين”.
وأضاف: “إذا لم يحدث تغيير في اللحظة الأخيرة فسوف يتم الإفراج عن جثث المختطفين الأربعة غدا (الأربعاء) ليلا من دون مراسم، وسيتم إطلاق سراح السجناء (الأسرى الفلسطينيين) من السجون الإسرائيلية تدريجيا”.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي تتضمن 3 مراحل تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل استكمال المرحلة الجارية.
وضمن 33 أسيرا إسرائيليا أحياء وأموات، نصت المرحلة الأولى من الاتفاق على إطلاق سراحهم، أفرجت الفصائل الفلسطينية بالفعل عن 25 أسيرا حيا و4 أموات على 7 دفعات.
وتعرقل إسرائيل إطلاق سراح نحو 620 أسيرا فلسطينيا كان من المقرر الإفراج عنهم، السبت الماضي، بعد وفاء “حماس” بالتزامها ضمن الاتفاق، بينما يفترض أن يتم الخميس، الإفراج عن جثث 4 أسرى إسرائيليين من غزة، ما يشكل نهاية رسمية للمرحلة الأولى من الاتفاق.
وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء السبت، بعد نقاش سياسي مع عدد من الوزراء، وخلافا لتوصية قادة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، عدم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
وزعم مكتب نتنياهو حينها أن ذلك جاء ردا على انتهاكات حماس، بما في ذلك المراسم التي جرت خلال إطلاق سراح 6 أسرى أحياء يوم السبت الماضي، بينما اعتبرت حماس أن “الادعاء باطل وحجة واهية تهدف للتهرب من التزامات الاتفاق”.
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل، بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
(الأناضول)
الصليب الاحمر يتحمل المسؤولية في أي عمل من أي طرف يعارض سير الإتفاق
سوء التصرف. من أي طرف لا يتسلم اسراه من الصليب الأحمر
لأن الصليب الأحمر ينفذ المخطط من قبل الأطراف …فلا يجوز أن يستلم أحد الأطراف اسراه دون أن يكون قد سلم هو اسراه إلي الصليب
أما تسليم أربع جثث اضافيه ممكن في حاله زياده عدد الأسري الفلسطينيه إلي زياده 200اسير علي الإتفاق السابقة..
الصليب الأحمر مهمته تاكيد وتنظيم تطبيق خطط التبادل…فليكن درساً لنا جميعا