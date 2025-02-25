حماس: تم التوافق بشأن حل تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

غزة: أعلنت حركة “حماس”، الثلاثاء، اختتام وفد منها زيارة للقاهرة جرى خلالها التوصل لاتفاق لحل مشكلة تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان يجب إطلاقهم السبت الماضي.

وقالت الحركة في بيان: “اختتم وفد قيادة حركة حماس برئاسة د. خليل الحية زيارته إلى القاهرة حيث التقى مع المسؤولين المصريين، وجرى التباحث في مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى واستشراف مفاوضات المرحلة الثانية منه”.

وأضافت أن الوفد “أكد على موقفها الواضح بضرورة الالتزام التام والدقيق ببنوده ومراحله كافة”.

ولفتت إلى أنه “جرى التوافق أيضا على اتفاق لحل مشكلة تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان يجب إطلاقهم في الدفعة الأخيرة على أن يتم إطلاق سراحهم بشكل متزامن مع جثامين الأسرى الإسرائيليين المتفق على تسليمهم خلال المرحلة الأولى، بالإضافة إلى ما يقابلهم من النساء والأطفال الفلسطينيين”.

من جانبه، قال مسؤول إسرائيلي، مساء الثلاثاء، إنه تم التوصل إلى تفاهمات مع حركة حماس لحل أزمة تأخير إفراج تل أبيب عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المفترض إطلاق سراحهم.

ونقلت القناة 13 العبرية الخاصة عن المسؤول الإسرائيلي دون تسميته قوله: “لقد نجحت الوساطة المصرية (…) تم التوصل إلى تفاهمات لحل أزمة تأخير الإفراج عن السجناء الفلسطينيين”.

وأضاف: “إذا لم يحدث تغيير في اللحظة الأخيرة فسوف يتم الإفراج عن جثث المختطفين الأربعة غدا (الأربعاء) ليلا من دون مراسم، وسيتم إطلاق سراح السجناء (الأسرى الفلسطينيين) من السجون الإسرائيلية تدريجيا”.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي تتضمن 3 مراحل تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل استكمال المرحلة الجارية.

وضمن 33 أسيرا إسرائيليا أحياء وأموات، نصت المرحلة الأولى من الاتفاق على إطلاق سراحهم، أفرجت الفصائل الفلسطينية بالفعل عن 25 أسيرا حيا و4 أموات على 7 دفعات.

وتعرقل إسرائيل إطلاق سراح نحو 620 أسيرا فلسطينيا كان من المقرر الإفراج عنهم، السبت الماضي، بعد وفاء “حماس” بالتزامها ضمن الاتفاق، بينما يفترض أن يتم الخميس، الإفراج عن جثث 4 أسرى إسرائيليين من غزة، ما يشكل نهاية رسمية للمرحلة الأولى من الاتفاق.

وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء السبت، بعد نقاش سياسي مع عدد من الوزراء، وخلافا لتوصية قادة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، عدم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

وزعم مكتب نتنياهو حينها أن ذلك جاء ردا على انتهاكات حماس، بما في ذلك المراسم التي جرت خلال إطلاق سراح 6 أسرى أحياء يوم السبت الماضي، بينما اعتبرت حماس أن “الادعاء باطل وحجة واهية تهدف للتهرب من التزامات الاتفاق”.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل، بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

(الأناضول)