حماس تنتقد ازدواجية الصليب الأحمر في التعامل مع جثامين الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين

“القدس العربي”: أدان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الخميس، “ازدواجية معايير” اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال تسلم وتسليم “جثامين الأسرى الإسرائيليين والشهداء الفلسطينيين”.
وقال مدير عام المكتب الإعلامي إسماعيل الثوابتة، عبر منصة إكس: “بينما يُجري الصليب الأحمر مراسم رسمية مُهيبة عند تسلُّم جثث الأسرى الإسرائيليين، يُسلِّم جثامين الشهداء الفلسطينيين في أكياس زرقاء تُلقى داخل شاحنات تفتقر لأبسط مقومات الكرامة الإنسانية”.
وأضاف الثوابتة أن “هذا التمييز الصارخ في التعامل يعكس ازدواجية المعايير ويفضح العجز الدولي عن تحقيق العدالة والإنصاف!”.
⛔ بينما يُجري “الصليب الأحمر” مراسم رسمية مُهيبة عند تسلُّم جثث الأسرى الإسرائيليين، يُسلِّم جثامين الشهداء الفلسطينيين في أكياس زرقاء تُلقى داخل شاحنات تفتقر لأبسط مقومات الكرامة الإنسانية. هذا التمييز الصارخ في التعامل يعكس ازدواجية المعايير ويفضح العجز الدولي عن تحقيق العدالة… pic.twitter.com/NjvKzUr53h
— د. إسماعيل الثوابتة #غزة (@ismailalthwabta) February 20, 2025
وسبق أن أعلن الصليب الأحمر في 26 سبتمبر/ أيلول 2024 أنه لم يشارك في نقل جثامين فلسطينيين من إسرائيل إلى غزة، وذلك ردا على تقارير إعلامية.
وجاءت الإدانة من جانب الثوابتة على خلفية تسليم الفصائل الفلسطينية، في وقت سابق الخميس، جثامين 4 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر في خان يونس جنوب غزة.
وأظهرت عملية التسليم احترام الفصائل الفلسطينية لحرمة الموتى، عبر تسليم جثامين الأسرى الأربعة كل منهم في تابوت منفصل مع بياناته.
مفارقة!
كيف يُسلّم الصليب الأحمر جثامين الفلسطينيين والإسرائيليين؟ pic.twitter.com/iAWpPCo369
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 20, 2025
ولم يصدر تعليق من الصليب الأحمر على تصريحات الثوابتة، إلا أن اللجنة المسؤولة عن عمليات التبادل بين الفصائل الفلسطينية والجانب الإسرائيلي قالت، في بيان الخميس، إنه “ينبغي أن تُنفذ هذه العمليات في إطار من الخصوصية من باب احترام الموتى وذويهم المكلومين”، مضيفة “هذه العائلات تستحق أن تعبّر عن حزنها، وأن يحظى أحباؤها الذين فقدتهم بمراسم دفن لائقة”.
من جهتها، وصفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ترتيبات حماس لتسليم رفات الإسرائيليين بأنها “مشينة وقاسية”.
وقالت المفوضية السامية لصحافيين إن “موكب الجثث الذي رأيناه هذا الصباح مشين وقاس ويناقض القانون الدولي. نطلب أن تجري كل عمليات التسليم بسرية واحترام وعناية”.
وتابعت المفوضية “بموجب القانون الدولي، يجب أن يمتثل أي تسليم للرفات لحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” و”يضمن احترام كرامة المتوفين وعائلاتهم”.
نتنياهو يتوعد
بدوره، أعرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن غضب إسرائيل من “وحوش حماس”، مكررا وعيده بـ”القضاء” على الحركة.
وقال نتنياهو في كلمة عبر الفيديو “إننا جميعا غاضبون من وحوش حماس”، مضيفا “سنعيد جميع رهائننا، وسنقضي على القتلة، وسنقضي على حماس، ومعا… سنضمن مستقبلنا”.
אל נקמות ה׳ pic.twitter.com/V3ItZ1wnuf
— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) February 20, 2025
(وكالات)
قانون الغاب.
و الله حتى لو اهانو كرامة الانسان كان حي او ميت ما يهينون الا انفسهم كبشر ….
نحن جنس بشري فان اهان احدحم الاخر فالاهانة توجه الى نفسه تماما و لكن لا يعلمون.
لمن تقرع الاجراس اليوم،تقرع لي و لك(ارنست همنغواي).
جيشك هو الذي قتل أسراكم وليس فرسان حماس وستظهر تحليلات الطب الشرعي ذلك .
لقد قتل جيشك أكثر. من أربعين ألف فلسطيني برئ
على العالم أجمع أن يتحد لمواجهة خطر وحوش النازيين الصهاينة الأقذر في الكون
نحن نعيش في عالم قذر. الواقفون مع الظالم والمحتل لا يملكون من الكرامة والشهامة شيء ، بينما نحن خجولين من الوقوف مع المظلوم .. عالم لا يرى إلا القبيح جميلا… والجميل قبيحا… تبا لكم وويل لكم من عذاب يوم عظيم.
لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ، صدق الله العظيم
إسمه الصليب الاحمر يعني تابع للصليبيين
صدقت والله يا أخي الكريم الحلف الصهيو صليبي يا حبيبي لا يرى إلا نفسه فوق كل البشر
عليكم ان تكونوا على بنينة ان موظفي الصليب الاحمر الدولي مجرد متملقين لاسراءيل ويسعون بكل الطرق لارضاءها
ههه صليب أحمر منافق متغطرس يكيل بمكيالين عليهم اللعنة جميعا عصابة الأشرار الفجار ✌️🇵🇸😎☝️
في مثل هذه القضايا، يجب أن تبقى المنظمات الإنسانية ملتزمة بمبادئها الأساسية كالحياد والعدالة والإنسانية، لضمان الحفاظ على مصداقيتها وثقة جميع الأطراف. وفي المقابل، من الضروري أيضًا التحقق من الوقائع على الأرض لفهم الموقف بشكل موضوعي قبل إصدار أحكام نهائية.
فإن ذلك يُعد خرقًا للمبادئ الإنسانية التي يجب أن تحكم عمل المنظمات الدولية. الحياد والعدالة والمساواة أمام الإنسانية هي قيم أساسية لهذه المنظمات، وأي تحيز أو انتهاك لها يقلل من مصداقيتها، ليس فقط أمام الأطراف المعنية بل أمام المجتمع الدولي ككل.
إن قيام الصليب الأحمر أو أي منظمة دولية أخرى بالتمييز بين الضحايا بناءً على هويتهم أو جنسيتهم يتعارض مع رسالته الأساسية في تقديم المساعدة والتعامل مع كل فرد كإنسان بغض النظر عن انتمائه. مما قد يثير تساؤلات جدية حول معايير الشفافية والمحاسبة داخل هذه المنظمات، ومدى قدرتها على الحفاظ على حيادها في الصراعات المعقدة
أحسنت ✌️🇵🇸😃☝️
عندما تقرأ و تسمع لتصريحات هذه المنظمات الدولية التي تدعي الحيادية و الاهتمام بحقوق الانسان ( الغربي والصهيوني فقط وتحديدا على ما يبدو !) تشعر اننا نعيش على ظهر كوكب آخر غير الذي يعيشون أولئك عليه
او أن معايير الأخلاق و العدالة و الإنسانية و حمرة الخجل تعامل بازدواجية قميئة
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او كما تقول كلمات الأغنية المصرية العنصرية و اللئيمة لكنها تنطبق بشكل كبير على ما يقوله و يفعله هؤلاء و منظماتهم الدنيئة :
احنا شعب و انتوا شعب
لينا رب و ليكم رب