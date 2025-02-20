حماس تنتقد ازدواجية الصليب الأحمر في التعامل مع جثامين الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين

“القدس العربي”: أدان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الخميس، “ازدواجية معايير” اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال تسلم وتسليم “جثامين الأسرى الإسرائيليين والشهداء الفلسطينيين”.

وقال مدير عام المكتب الإعلامي إسماعيل الثوابتة، عبر منصة إكس: “بينما يُجري الصليب الأحمر مراسم رسمية مُهيبة عند تسلُّم جثث الأسرى الإسرائيليين، يُسلِّم جثامين الشهداء الفلسطينيين في أكياس زرقاء تُلقى داخل شاحنات تفتقر لأبسط مقومات الكرامة الإنسانية”.

وأضاف الثوابتة أن “هذا التمييز الصارخ في التعامل يعكس ازدواجية المعايير ويفضح العجز الدولي عن تحقيق العدالة والإنصاف!”.

⛔ بينما يُجري “الصليب الأحمر” مراسم رسمية مُهيبة عند تسلُّم جثث الأسرى الإسرائيليين، يُسلِّم جثامين الشهداء الفلسطينيين في أكياس زرقاء تُلقى داخل شاحنات تفتقر لأبسط مقومات الكرامة الإنسانية. هذا التمييز الصارخ في التعامل يعكس ازدواجية المعايير ويفضح العجز الدولي عن تحقيق العدالة… pic.twitter.com/NjvKzUr53h — د. إسماعيل الثوابتة #غزة (@ismailalthwabta) February 20, 2025

وسبق أن أعلن الصليب الأحمر في 26 سبتمبر/ أيلول 2024 أنه لم يشارك في نقل جثامين فلسطينيين من إسرائيل إلى غزة، وذلك ردا على تقارير إعلامية.

وجاءت الإدانة من جانب الثوابتة على خلفية تسليم الفصائل الفلسطينية، في وقت سابق الخميس، جثامين 4 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر في خان يونس جنوب غزة.

وأظهرت عملية التسليم احترام الفصائل الفلسطينية لحرمة الموتى، عبر تسليم جثامين الأسرى الأربعة كل منهم في تابوت منفصل مع بياناته.

مفارقة! كيف يُسلّم الصليب الأحمر جثامين الفلسطينيين والإسرائيليين؟ pic.twitter.com/iAWpPCo369 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 20, 2025

ولم يصدر تعليق من الصليب الأحمر على تصريحات الثوابتة، إلا أن اللجنة المسؤولة عن عمليات التبادل بين الفصائل الفلسطينية والجانب الإسرائيلي قالت، في بيان الخميس، إنه “ينبغي أن تُنفذ هذه العمليات في إطار من الخصوصية من باب احترام الموتى وذويهم المكلومين”، مضيفة “هذه العائلات تستحق أن تعبّر عن حزنها، وأن يحظى أحباؤها الذين فقدتهم بمراسم دفن لائقة”.

من جهتها، وصفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ترتيبات حماس لتسليم رفات الإسرائيليين بأنها “مشينة وقاسية”.

وقالت المفوضية السامية لصحافيين إن “موكب الجثث الذي رأيناه هذا الصباح مشين وقاس ويناقض القانون الدولي. نطلب أن تجري كل عمليات التسليم بسرية واحترام وعناية”.

وتابعت المفوضية “بموجب القانون الدولي، يجب أن يمتثل أي تسليم للرفات لحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” و”يضمن احترام كرامة المتوفين وعائلاتهم”.

نتنياهو يتوعد

بدوره، أعرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن غضب إسرائيل من “وحوش حماس”، مكررا وعيده بـ”القضاء” على الحركة.

وقال نتنياهو في كلمة عبر الفيديو “إننا جميعا غاضبون من وحوش حماس”، مضيفا “سنعيد جميع رهائننا، وسنقضي على القتلة، وسنقضي على حماس، ومعا… سنضمن مستقبلنا”.

אל נקמות ה׳ pic.twitter.com/V3ItZ1wnuf — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) February 20, 2025

(وكالات)